VREMEA SCUZELOR A MURIT in epoca dezastrelor la Dinamo! Il mai prind bermudele pe Rednic in Stefan cel Mare?

Dupa ce a dat vina pe oamenii care se ocupa de transferuri, pe conducere, pe fostii antrenori si pe jucatori, este interesant de vazut in spatele carui paravan isi va mai ascunde Mircea Rednic esecurile si zadarnicia.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

O eliminare rusinoasa din Cupa Romaniei, in fata unui club de Liga 3, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, sponsorizat de guvernul Ungariei, tara de veche adversitate pentru ultrasii dinamovisti. Atingerea locului 12 in Liga 1 (in conditiile in care, acum, echipa e pe 11, dar Chiajna si Calarasi au un meci mai putin disputat), un loc pe care nici macar Ion Moldovan, Flavius Stoican sau Florin Bratu, poate cei mai contestati antrenori ai lui Dinamo de dupa Revolutie, nu au reusit sa naufragieze. Al patrulea cel mai neputincios atac si a doua cea mai slaba aparare din Liga 1. Sapte meciuri jucate in campionat sub conducerea sa - 4 egaluri (Calarasi 1-1, Chiajna 0-0, FCSB 1-1, Medias 1-1), 1 victorie norocoasa si nemeritata (FC Voluntari 1-0) si 2 infrangeri la scor (Viitorul 1-4, CFR Cluj 0-3). Florin Bratu, care a fost inlocuit dupa un conflict cu Dan Nistor, a lasat-o pe Dinamo pe locul 10 in campionat, la 6 puncte de CFR Cluj, liderul din acel moment. Acum, Dinamo condusa de Rednic este pe locul 11 in Liga 1, la 1 punct de pozitia ce duce la barajul de mentinere in primul esalon si tot la un punct de primul loc retrogradabil direct in Liga 2, dar si la 21 puncte de CFR Cluj, liderul clasamentului. Acesta este bilantul sportiv al lui Mircea Rednic la aproape doua luni dupa preluarea lui Dinamo.

Transfomarea fiicei sale, Luana, in impresarul oficial al lui Dinamo, desi fata, fosta tenismena, nu pare sa stie ce este un ofsaid si daca autul se executa cu mana sau cu piciorul. Punerea pe liber a unor jucatori care abia isi intrasera in ritm din punct de vedere fizic (Grozav, Delorge, Subotici, Mezague, Axente, Popovici), dupa o perioada de inactivitate, plus concedierea directorului sportiv George Trandafir, pentru a-si aduce "perlele" - 2 fotbalisti deja accidentati (Aliji, Tade) si altii (Ait-Atmane, Zenke, Tade), care ii fac pe fanii lui Dinamo sa regrete "piesele" Kortzog si Bartalsstovu din precedentul sau mandat pe banca lui Dinamo. Fortarea lui Nistor pe un teren inghetat si pe un frig de crapau pietrele, nerecuperat total dupa o accidentare musculara, capitanul lui Dinamo urmand sa fie indisponibil pana in ianuarie. Amenintarea cu disponibilizarea in pauza de iarna a aproape tuturor jucatorilor din lotul gasit, carora le cere acum disperat sa-si dea viata pe teren pentru el. Reprofilarea celui mai promitator fotbalist din lotului lui Dinamo, Deian Sorescu, din aripa dreapta in fundas dreapta, doar pentru a-i face loc in primul "11" febletii sale Zenke, un fotbalist cu alura de bucatar. Nemultumirea in privinta acoperirii posturilor de fundas central si atacant, dar transferul a doar doi jucatori pe aceste posturi, dintre care unul deja accidentat. Acestea sunt coordonatele muncii expertului in resurse umane Mircea Rednic.

Rednic se plange de doua luni de calitatea lotului si de incompetenta fostilor antrenori ai lui Dinamo, dar nu a avut macar o data barbatia sa-si recunoasca propria inabilitate in ceea ce priveste pregatirea si rezultatele dezastruoase ale echipei, dar si pentru mentinerea unei calitati mediocre a lotului. El nu mai are cum sa dea vina pe Bratu, Niculescu sau Miriuta, din moment ce a facut deja zeci de antrenamente cu echipa, care a si jucat 8 meciuri sub comanda sa, a dat afara si a transferat jucatori dupa propriul plac, iar la dezastrul cu CFR Cluj au fost titulari 2 jucatori adusi de el (Zenke si Ait-Atmane), iar un altul a intrat in repriza secunda (Montini).

Din moment ce exista imagini in care Cristi Borcea, fostul actionar al lui Dinamo, ii spunea lui Ioan Andone, mai in gluma, mai in serios, in timpul unui cantonament, dupa ce acesta se mandrise cu palmaresul sau de antrenor, ca i-a cumparat si firele de iarba cand a cucerit titlul in sezonul 2003-2004, atunci poate ar trebui sa privim si succesul lui Rednic si al dinamovistilor din 2006-2007 in alta cheie si sa cantarim mai bine CV-ul antrenorului. In plus, multa lume uita ca Rednic nu si-a asumat nici acum esecul din play-off-ul Ligii Campionilor, contra lui Lazio, din 2007, dand vina exclusiv pe gafele lui Vali Nastase, care, la randul lui, a spus ca antrenorul a fost cel care a insistat ca el sa se intoarca la Dinamo si ca l-a bagat fortat pe teren, desi venea dupa o intindere musculara si nu se antrenase aproape doua saptamani inaintea meciului.

Scuzele si gasirea altor vinovati au devenit pentru Mircea Rednic un modus operandi in actualul mandat pe banca lui Dinamo. Acum, in conditiile in care Dinamo mai are meciuri grele in acest final de an, cu Hermannstadt (deplasare, 8 decembrie), CSU Craiova (acasa, 15 decembrie) si Astra (deplasare, 20 decembrie), iar calitatea prestatiilor este una dezastruoasa, nu ar fi de mirare ca tehnicianul sa invoce un conflict cu patronul lui Dinamo sau alte sicane reale sau imaginare din partea conducerii pentru a cere o reziliere izbavitoare a contractului. In mod contrar, la cum se deduce din ultimele rezultate, Rednic ar putea intra in istoria lui Dinamo ca antrenorul care s-a luptat din greu pentru evitarea retrogradarii. Sau chiar mai rau.