DINAMO - CFR | Rednic il pune la zid pe Penedo: "Nu poti sa iei gol ca in curtea scolii! Vad ca face diferenta in sens invers!" Singurul obiectiv pana la finalul anului

Mircea Rednic da vina pe gafele copilaresti facute de jucatorii cu experienta pentru infrangerea la scor cu CFR Cluj.

Rednic a pus tunurile, in special, pe Penedo care a primit un gol dintr-un unghi imposibil. Nici Katsikas, cel care a comis penalty-ul, nu a scapat de criticile antrenorului.

Rednic are un obiectiv clar pana la pauza de iarna: minimum 7 puncte din ultimele 3 meciuri ale anului.

"Prima repriza, pana la gol, a fost una echilibrata. E greu de explicat sa iei gol de pe linia de corner, e un gol stupid. Apoi, un penalty aiurea, Tucudean era cu spatele la poarta. Dupa 2-0 echipa a jucat, ne-am creat ocazii, dar am primit si golul 3.

Nu are rost sa vorbim de arbitraje cand luam golurile pe care luam. Mai avem trei meciuri acum, sper sa reusim sa luam 7 puncte. Ce ma deranjeaza e ca avem jucatori straini de la care se asteapta sa faca diferenta. Dar vad ca ei fac diferenta in sens invers. Nu poti sa iei gol ca in curtea scolii de pe linia portii", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.