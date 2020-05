EXCLUSIV: Craiova da o super lovitura! Aduce un jucator de nationala, cotat la 2,5 milioane de euro!

Craiova se intareste pe timpul pandemiei!

Dupa ce l-a rascumparat pe Ivan de la Krasnodar, Rotaru mai da o lovitura cu un fost jucator oltean. Conform surselor www.sport.ro, oltenii sunt la un pas de a-l aduce de la Genk pe Vladimir Screciu!

Vandut cu 2,5 milioane de euro in 2018, Screciu n-a reusit sa se impuna in Belgia. Fotbalistul de 20 de ani si-a petrecut ultimele luni sub forma de imprumut in liga a 2-a belgiana, la Lommel.

Craiova e in faza finala a negocierilor pentru jucatorul care poate juca atat fundas central, cat si mijlocas defensiv.

Screciu semnase in 2018 un contract pe 3 ani cu Genk. Campioana Belgiei din 2019 a ramas fara niciun roman in lot, dupa ce Ianis Hagi a fost vandut la Glasgow Rangers.

Urmarit si de Benfica inaintea plecarii la Genk, Screciu e international U21. Are prezente si la nationalele U19 si U17 ale Romaniei. Screciu n-a prins niciun meci la prima echipa a lui Genk.