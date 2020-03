ULTIMA ORA! Craiova aduce un brazilian la echipa! Fotbalistul s-a inteles cu oltenii! Cine e jucatorul care va evolua in Banie

Trupa lui Corneliu Papura se intareste prin aducerea unui mijlocas.

Gustavo Vagenin e fotbalistul care va evolua pentru Universitatea Craiova, anunta Fanatik. Brazilianul a mai jucat pentru olteni in perioada 2016-2018. A evoluat atunci in 70 de meciuri, marcand de 19 ori si oferind 5 pase decisive.



Dupa ce a plecat de la olteni, Gustavo Vagenin a jucat pentru formatia chineza Liaoning. Craiova l-a vandut atunci pe mijlocas cu 850 000 de euro. Fotbalistul a jucat in China 39 de partide si a reusit 11 goluri. Gustavo si-a reziliat intelegerea cu FC Liaoning si se va intoarce la Craiova liber de contract.

Brazilianul a jucat ultima data in septembrie, impotriva lui Huanghai. Gustavo a intrat atunci pe teren in ultimele 20 de minute ale partidei.