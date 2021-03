"Multi dintre spanioli voiau sa-si incheie cariera aici!" Fotbalistul lui Dinamo, dezvaluiri din 'culise'! Ce s-a intamplat dupa ce Cortacero a preluat clubul

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Fundasul crescut in Stefan cel Mare, Ricardo Grigore, vorbeste despre perioada din startul sezonului, cand dinamovistii sperau sa redevina o forta, in urma venirii noului patron si a mai multor jucatori spanioli. Insa, totul s-a naruit dupa 3 luni, cand s-a dovedit ca noua conducere nu-si tine promisiunile.

"Noi suntem principalii afectati. Eu m-am bucurat cand am vazut ca vine. Ziceam ca e gata, s-au rezolvat problemele.

Apoi, chiar credeam placa asta cu saptamana viitoare se dau banii. In fiecare saptamana eu si colegii mei chiar credeam ca vin banii. Apoi, cand am vazut ce se intampla, am renuntat si nu am mai crezut. Nu stiam de ce se intampla lucrurile astea, ce se urmareste. Cu siguranta s-au urmarit lucruri rele, sa duca clubul in faliment. Dar nu este in regula deloc si ar trebui sa se ia masuri. Jucatorii din Spania au venit cu mari sperante. Unii sperau sa isi incheie cariera, s-au semnat contracte foarte bune.

Si eu auzisem lucruri bune cand au venit. Voiam sa urcam la urmatorul nivel, ma gandeam ca vom intra in lupta la titlu pentru ca lotul a fost foarte valoros, cu salarii mari. Dar cand ne era lumea mai draga ni s-a dat o palma, ne-am revenit la realitate si am pornit de la zero, poate chiar mai jos decat am fost in trecut. Daca nu erau suporterii puteam vorbi de falimentul clubului", a spus Ricardo Grigore pentru fanatik.ro.