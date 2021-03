BREAKING NEWS | BOMBA in Liga 1! Dinamo, la un pas de o SUPER LOVITURA! Cu ce GIGANT din Europa ar putea colabora

Dinamo este aproape de a da o super lovitura!

Reprezentantii DDB Spania au anuntat in urma cu cateva zile ca Dinamo ar putea incheia un parteneriat cu Real Madrid, iar acest plan este aproape de a deveni realitate.

Potrivit GSP, surse de la club au confirmat faptul ca cele doua parti au purtat negocieri in ultima vreme, fiind aproape de a ajunge la un consens pentru a demara o colaborare de exceptie.

"Daca lucrurile functioneaza in termenii de acum, in cateva saptamani ar trebui sa stim exact felul in care va arata aceasta colaborare extraordinara cu Real Madrid", au declarat sursele din cadrul lui Dinamo.

Parteneriatul despre care se discuta este unul amplu, care include atat un centru de copii si juniori, cat si o colaborare pe palierele de marketing si comunicare sau intre suporteri.

De asemenea, se vorbeste inclusiv despre implicarea celor de la Real Madrid din punct de vedere financiar la Dinamo pentru ca echipa din Stefan cel Mare sa se poata salva.