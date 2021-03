"Dinamo nu are de ce sa fie afectata, nu a gresit cu nimic!" Razvan Lucescu da verdictul in scandalul de dopaj al lui Magaye Gueye

Atacantul dinamovist a fost gasit dopat cu cocaina dupa testele efectuate dupa partida din Cupa Romaniei cu FCSB.

Razvan Lucescu, antrenor ultima data la Al Hilal, de care s-a despartit la inceputul acestui an, a vorbit despre scandalul de dopaj care il are in prim-plan pe Magaye Gueye, atacantul lui Dinamo. Fostul selectioner a comparat situatia jucatorului dinamovist cu cea a lui Maradona, de pe vremea cand argentinianul juca la Napoli, si spune ca bucurestenii nu au nicio vina in aceasta speta.

"Nu stiam! Ce pot sa mai zic? Oameni care isi distrug viata! Dincolo de fotbal, dincolo ca e jucator la o echipa… Nu distruge acest caz imaginea lui Dinamo.

Dinamo si asa are destule probleme. Nu e imaginea lui Dinamo vinovata ca e un astfel de iresponsabil. Nu e afectata nici pentru moment. De la un individ care isi distruge propria viata nu trebuie sa ai pretentii. Au fost in istoria fotbalului jucatori de mare valoare si… A fost Maradona care s-a drogat, si-a distrus viata si uite unde a ajuns. A fost la un nivel imens. Nu a fost afectata imaginea lui Napoli de asta, nu a fost afectata imaginea Argentinei.



Cel care a suferit a fost Maradona si ca dovada uite ce s-a intamplat. Si sunt multe alte cazuri, multi alti sportivi care au fost depistati. Ei sunt practic propriii lor prizonieri. Trebuie in momentele acestea la ei sa ne gandim, nu trebuie asociata imaginea unui club. E pacat pentru viata lor. Dinamo nu are de ce sa fie implicata ca nu s-a dus Dinamo sa ii spuna 'Ia cocaina!' ", a spus Razvan Lucescu, la ProSport.

