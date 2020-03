A fost cel mai PRECAUT din lot, dar nu a fost de ajuns! Cum a fost echipat baschetbalistul lui Real Madrid infectat cu coronavirus inaintea meciului de la Milano

Trey Thompkins a criticat dur deplasarea la Milano pentru meciul cu Olimpia din Euroliga.

Pivotul american in varsta de 29 de ani a fost infectat cu Covid-19 in urma deplasarii de la Milano, desi a criticat aspru disputarea jocului in zona rosie din Italia. El si-a luat extra masuri de protectie, purtand masca si manusi, dar nu a fost de ajuns.

Cu cateva zile inaintea jocului, reprezentantii Euroligii au decis ca meciul sa aiba loc in arena Mediolanum Forum cu portile inchise, lucru care a agitat spiritele in tabara madrilenilor.

"De ce nu putem juca pe teren neutru? Virusul este ceva serios, haideti sa-l tratam cum trebuie, va rog...", a fost mesajul postat de Thomkpins pe Twitter inaintea meciului cu Olimpia.

Americanul a refuzat sa dea mana cu adversarii, preferand sa le ofere o lovitura cu umarul inaintea startului de meci, informeaza Marca.

Thomkpins a fost testat pozitiv pentru coronavirus, iar jucatorii echipelor de baschet si fotbal ale celor de la Real Madrid vor intra in carantina pentru 14 zile, deoarece au folosit spatii comune ale arenei Ciudad Deportiva de Valdebebas.