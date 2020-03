BREAKING NEWS: UEFA e gata sa SUSPENDE Champions League si Europa League!!! Dezastru in fotbal din cauza coronavirusului: ce se intampla cu Euro 2020

Sunt peste 1000 de morti in Europa din cauza coronavirusului!

UEFA se aliniaza masurilor de protectie luate la nivel continental. Marca anunta ca UEFA va suspenda Champions League si Europa League cu efect imediat. Azi e programat turul optimilor de finala din Europa League. Din cauza restrictiilor de circulatie, Inter - Getafe si Sevilla - AS Roma au fost deja anulate.

Lipseste anuntul oficial al UEFA, insa Marca prezinta informatia ca sigura.

Ianis Hagi are meci cu Leverkusen in aceasta seara, pe Ibrox.

Conform surselor internationale de presa, UEFA va lua in cel mai scurt timp si o hotarare in ceea ce priveste organizarea Euro 2020. Cel mai probabil, turneul final va fi mutat in 2021!