Federatia Romana de Handbal a luat o serie de masuri impotriva raspandirii coronavirusului! Campionatul National de Divizia A-feminin, suspendat! Care sunt celelalte decizii

Anuntul a fost facut pe site-ul Federatiei.

Consiliul de administratie al Federatiei Romane de Handbal a decis astazi suspendarea Campionatului National de Divizia A-feminin.



Etapa cu numarul 6 al competitiei era programata astazi, 11 martie. Campionatul se va relua pe 4 aprilie, data la care este programata urmatoare etapa, astfel ca nu se impun momentan modificari la calendarul competitional.

Intre timp, Campionatul National de Divizia A-masculin se afla in plina desfasurare. Mai multe echipe se bazeaza insa pe juniori, iar campionatele nationale de copii si juniori organizate de FRH/AJH/AMH s-au suspendat pana la redeschiderea scolilor. Unele dintre echipele de Divizia A isi desfasoara activitatea in salile care apartin unitatilor de invatamant care sunt inchise.

Calendarul Competitional este extrem de incarcat si nu exista posibilitatea amanarii unui numar de etape la o data ulterioara. Astfel, pentru Campionatul National de Divizia A-masculin s-au luat urmatoarele masuri:

1.Echipele C.N.O.P.J-urilor nu se vor prezenta la etapele curpinse in perioada pana la care sunt inchise scolile.

2.Echipele care nu au drept de promovare(echipe de juniori) pot sa aleaga daca se vor prezenta la etapele programate in aceasta perioada.

3.Echipele cu drept de promovare isi pot amnana etapele programate in aceasta perioada doar in cazul in care intampina probleme legate de coronavirus.