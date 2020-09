Marius Sumudica, suparat pe jucatorii lui dupa egalul din campionat: "Nu pot sa inteleg asta!"

Marius Sumudica nu a reusit sa obtina nici in meciul de sambata cele 3 puncte.

Gaziantep a jucat in deplasare contra lui Goztepe, scor 2-2.Alexandru Maxim a fost integralist si a reusit sa ii aduca un punct lui Sumudica dupa ce a executat o lovitura de la 11 metri.

Sumudica nu a fost multumit dupa meci, Chiar daca a obtinut un punct in deplasare.

"Am inscris primii, am fost in avantaj. Apoi adversarii nostri au condus. A fost un meci greu, ambele echipe puteau sa castige. Am luat un punct. Jucatorii mei ataca in mod constant si pun presiune numai dupa ce suntem condusi pe tabels. Nu pot sa inteleg asta! In momentul in care conduceam, mai puteam marca, puteam face 3-1, chiar 4-1. Am ratat din situatii clare, trebuia sa fim mai abili in fata portii. Adversarii au obtinut un penalty corect. E pacat ca s-a terminat 2-2", a spus antrenorul roman.

Gazantep este pe locul 13 in clasament cu 2 puncte dupa 3 etape jucate in campionatul turc