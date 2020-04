Motivul care l-a convins pe Gigi Becali sa taie salariile la FCSB! "Facea un efort si nu-i venea atat de greu sa le plateasca!"

Gigi Becali a injumatatit salariile tuturor jucatorilor de la FCSB.

Patronul FCSB-ului a injumatatit salariile fotbalistilor din cauza pandemiei de coronavirus, care a dus la suspendarea Ligii 1.

Adrian Porumboiu are alta opinie si crede ca Gigi Becali a luat aceasta masura atat de rapid pentru ca echipa nu mai are sanse la titlu si incearca sa salveze o buna parte de bani in acest fel.

Fostul arbitru si finantator de la Vaslui lauda filosofia celor de la CFR Cluj, care nu au recurs inca la o astfel de metoda si spune ca este o diferenta de mentalitate intre cele doua cluburi:

"Daca se gandea ca are sanse sa ia titlu (Gigi Becali - n.red.), cred ca facea un efort si nu-i venea atat de greu sa plateasca salariile astea, ca sa nu mai fie discutii. Dincolo, la CFR, sunt sigur ca vor lua titlul, vor juca in UCL, vor veni bani, e diferenta de mentalitate si de rezultate prin faptul ca in ultimii doi ani au luat campionatul. De aici produc si vin banii.

Asta cred ca e filosofia celor de la CFR, probabil ca acolo are un cuvant greu de spus Dan Petrescu, probabil le spune, e cel care face ordine in treaba asta e antrenorul. In toata lumea, antrenorul bate cu pumnul in masa si spune ca a trait asa ceva si se bate pentru jucatori. Pe Dan Petrescu il vad facand treaba asta, pe Vintila nu-l vad in viata mea ca ii bate cu pumnul in masa lui Gigi sa spuna treaba asta", a spus Adrian Porumboiu la Telekom Sport.

FCSB este pe locul secund in play-off-ul Ligii 1, cu 26 de puncte. Ros-albastrii sunt la 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj, dupa doar 2 meciuri disputate in play-off.