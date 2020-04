Apararea FCSB-ului nu va "muri" fara Planic! Gigi Becali a gasit rapid solutia: "Vedem daca reusim sa il aducem." Care sunt variantele ros-albastrilor

Gigi Becali a anuntat variantele pentru defensiva FCSB-ului dupa ce Planic a fost scos din primul 11.

Patronul FCSB s-a orientat rapid dupa ce a anuntat ca Planic nu va mai face parte din prumul 11 al echipei. Sarbul nu a acceptat reducerea salariului si Gigi Becali a gasit repede solutia din centrul defensivei.

Andrei Miron va fi noul stalp din echipa lui Bogdan Vintila, insa Gigi Becali nu a renuntat inca nici la ideea de al transfera pe Andrei Chindris, doar daca patronul de la Botosani va mai lasa din pret.

Daca Gigi Becali se va intelege cu Valeriu Iftime si Chindris va sosi la FCSB, fostul cuplu de fundasi centrali de la Botosani, Chindris - Miron, ar putea sa se reuneasca sub comanda lui Bogdan Vintila.

"Credeti ca moare apararea fara Planic? Ca o sa incepem campionatul peste o luna, doua sau trei tot o sa gasim noi un inlocuitor. Il am pe Miron si o sa ma bazez pe el daca nu o sa reusim sa il aducem pe Chindris. O sa fie greu sa il mai aduc pe Chindris pentru ca Iftime tine la pret, iar eu nu mai sunt dispus sa bag bani multi in transferuri in plina criza financiara.

Pai jucatorii ce vor spune de mine atunci? Ca lor le reduc salariile, dar am peste 1 milion de euro sa dau pe Chindris, atat cat o cere Iftime pe el, corect? Dar oriocum nu o sa ii dea nimeni lui Iftime 1.5 milioane de euro pe criza asta. O sa vedeti voi", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

"Planic, adio postul de titular la FCSB."

Gigi Becali a anuntat ca fundasul sarb nu va mai face parte din primul 11 al FCSB-ului, dupa ce a refuzat reducerea salariului:

"Voi credeti ca eu stau sa ma rog de Planic? Nu, tata! Sa fie sanatos, dar adio postul de titular la FCSB. Mi-a demonstrat ca nu are caracter, iar mie mi s-a parut ca este un jucator problematic inca de cand am semnat prima data contractul cu el. Si atunci au fost unele probleme cu el pe la negocieri, iar mie nu mi-au placut deloc inca de la inceput fazele pe care le-a facut", a spus Gigi Becali la ProSport.

Valeriu Iftime: "Probabil o sa mai las din preturi"

Patronul de la Botosani, Valeriu Iftime, anunta in urma cu ceva timp ca este dispus sa mai lase din pretul jucatorilor din cauza crizei generata de coronavirus:

"Daca fotbalul european va avea de suferit, probabil o sa mai las si eu din preturi la unii jucatori. Nu regret ca nu l-am vandut pe Chindris", spunea Valeriu Iftime.