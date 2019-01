Morutan a debutat in fotbal cu Teja pe banca: "E un antrenor foarte bun, o sa demonstreze tuturor asta!"

Morutan a debutat in fotbal la U Cluj, sub comanda lui Mihai Teja, in 2015

Olimpiu Morutan are o relatie speciala cu Mihai Teja, noul sau antrenor de la FCSB.

Morutan a debutat in fotbalul, la nivel de seniori, sub comanda lui Teja, la U Cluj.

"In anul in care a antrenat la U Cluj am debutat si eu la echipa mare. Acum va trebui sa ma antrenez bine, sa joc bine, ca sa il conving ca merit locul in echipa. Este un antrenor foarte bun, o sa demonstreze tuturor anul acesta."

"Ii multumim lui Nicolae Dica, acum ii dorim multa bafta lui Mihai Teja. Ne-a surprins schimbarea, dar nu mai conteaza, trebuie sa facem un grup unit aici la FCSB si anul acesta sa castigam campionatul", a spus Morutan, prezent astazi la vizita medicala.

