Wayne Rooney, pus la colt de sotie! "De cate ori sa iti mai spun?" Cand are voie sa iasa din casa!

Wayne Rooney a fost arestat pe un aeroport din SUA.

Rooney a avut un final de an nefericit, fiind arestat in luna decembrie pe aeroportul din Virginia. Internationalul englez s-a imbatat si a inceput sa injure, iar politistii l-au dus la sectia din incinta aeroportului, unde l-au amendat cu 25 de dolari, bani pe care ii poate castiga in aproximativ 2 minute si 12 secunde.

Sotia sa, Coleen, nu a primit aceasta veste cu zambetul pe buze, fiind extrem de suparata pe jucatorul lui DC United. Coleen l-a sunat de urgenta pe Rooney: "De cate ori trebuie sa iti mai spun?"

Conform The Sun, aceasta i-ar fi spus atacantului ca nu va mai putea parasi locuinta fara supervizarea ei. Coleen s-a simtit injosita la aflarea vestii si l-a numit <idiot> pentru ca a facut ceva atat de stupid. Conform aceleiasi surse, sotia lui Rooney s-a infuriat atat de tare pentru ca o astfel de intamplare ar putea crea o impresie falsa asupra relatiei lor.