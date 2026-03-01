Criza formației londoneze a atins un nou prag critic duminică, 1 martie 2026, echipa antrenată de Igor Tudor înregistrând o nouă înfrângere pe Craven Cottage. Seria negativă apropie clubul din nordul Londrei de zona retrogradării.

Scorul a fost deschis de Harry Wilson (min. 7), însă faza a fost marcată de un duel fizic intens între Raul Jimenez și fundașul român Radu Drăgușin. În ciuda protestelor defensivei lui Spurs, reușita a fost validată. Ulterior, Alex Iwobi (min. 34) a dublat avantajul gazdelor, profitând de lipsa de reacție a adversarilor.

Scandal pe arbitraj și probleme profunde în lot

La finalul partidei, Igor Tudor a contestat vehement decizia oficialilor de a valida primul gol al lui Fulham, acuzând o lipsă de consistență în arbitrajul din Premier League. Antrenorul a pus tunurile pe Raul Jimenez, pe care l-a acuzat direct de lipsă de fair-play.

„Sigur că este fault. Nouă din zece oameni ar spune că este fault, cred eu, pentru că este foarte evident. Uneori ei nu înțeleg că este suficient chiar și un contact mic dacă îți oferă un avantaj pentru a marca un gol, trebuie să anulezi reușita, să pui capăt fazei. Nu este vorba despre un duel normal în care el este moale, nu, aici el împinge cu mâinile și nu se uită la minge. Uneori este pur și simplu ușor să obții un avantaj. Deci, este ridicol să nu dai fault, deoarece consecința este prea mare. Nu este un mic fault la mijlocul terenului, ci se marchează un gol după el. Există o logică în asta, așa că arbitrul... e un lucru frumos să lăsăm jocul liber, să jucăm tare, la duel, e fantastic, îmi place asta. Dar există o logică, dacă golul apare pentru că el profită, fără să se gândească la fotbal. El nu se gândea la minge, se gândea cum să trișeze. Așadar, el a păcălit jucătorul împingând și ei au marcat golul. Prin urmare, este logic, este o trișare și acolo este fault. Nu este vorba despre duel și despre faptul că ei vor ca fotbalul de aici să fie mai dur, ne plac duelurile, nu are nicio legătură cu asta. Așadar, nu a existat nicio logică în această decizie, iar logica este deasupra a orice, celelalte lucruri vin după”, a transmis tehnicianul, potrivit goal.com.

Dincolo de arbitraj, Tudor a admis că echipa sa traversează o perioadă extrem de complicată, cu deficiențe care nu pot fi rezolvate ușor.

„Sunt probleme mari aici. Ne-a lipsit totul. Nu este vorba doar despre un gol sau o greșeală. Când joci pentru acest club, te aștepți la un nivel de luptă și calitate care nu s-a văzut nicăieri astăzi. Suntem într-un moment dificil și trebuie să ne privim pe noi înșine”, a mai spus antrenorul lui Spurs.