Mutu a implinit azi 40 de ani! Momentele mari si regretele din cariera: "Am crezut ca pot sa iau Balonul de Aur!"

Adrian Mutu a implinit astazi 40 de ani.

Adi Mutu a postat o poza speciala, de sarbatoare, in ziua in care implineste 40 de ani.

"Nu imi vine sa cred", e mesajul care insoteste fotografia.

Nume de referinta pentru generatia lui, Adi Mutu ramane un reper in istoria recenta a fotbalului romanesc.

Mutu a lasat in urma un CV impresionant, dar si multe dezamagiri. A fost o perioada in care Mutu era la "masa bogatilor", alaturi de cei mai mari fotbalisti ai lumii, pe teren, in competitii, dar si in spoturile comerciale.

"In 2004 am fost in top 10, daca tin bine minte, si am asipirat la acest vis. Am crezut in mine si am crezut ca pot sa iau Balonul de Aur."

"Cred ca un fobalist mare, care se respecta, isi doreste sa castige tot ce e mai frumos si mai bun in acest sport, iar Balonul de Aur era un astfel de obiectiv.", a dezvaluit Mutu intr-un interviu pentru Fanatik.

In ciuda sentimentului ca ar fi putut face mai mult, Adi Mutu spune ca nu regreta nimic.

"Sincer, nu regret nimic. Sunt ceea ce sunt pentru ca am fost ceea ce am fost. Am raspuns pentru ce am facut. Iau totul cu intelegere si cu dragoste si merg mai departe. In momentul acesta nu mai sunt persoana care am fost atunci. Nu voi lasa vreodata sa ma traga inapoi si sa imi aduca aminte mereu de momentele urate."

Adi Mutu a jucat de-a lungul carierei la FC Arges, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City si ASA Targu Mures.

Marcator a peste 100 de goluri in Serie A, Mutu a strans 77 de selectii in nationala Romaniei si a marcat 35 de goluri, egalandu-l astfel pe Gheorghe Hagi.

Mutu este in prezent antrenor la echipa a doua a lui Al Wahda, in Emiratele Arabe Unite.