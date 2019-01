Real Madrid pregateste in secret surpriza iernii! Fotbalistul anonim pana in vara, chemat IMPRUMUT sa ii salveze sezonul echipei de pe Bernabeu

Un fotbalist anonim pana in vara, polonezul Piatek a atras atentia lumii fotbalului dupa ce a explodat in tricoul Genoai, echipa a carei poarta este aparata de Ionut Radu.

Krzysztof Piatek se bate cu Ronaldo pentru titlul de golgheter al Italiei. Polonezul are 13 goluri in tricoul Genoai pana acum, cu unul mai putin decat starul portughez al lui Juventus. Pana in vara, cand a fost luat de Genoa de la Cracovia, Piatek era un ilustru anonim.

In varsta de 23 de ani, Piatek a atras acum atentia multor echipe, iar cotidianul spaniol AS si radio Onda Madrid vorbesc despre o mare surpriza. Spaniolii scriu ca Real Madrid vrea sa-l imprumute pe atacant pentru 6 luni!

Real vrea sa-l imprumute pe Piatek pana la finalul sezonului, in incercarea de a mai salva ce este de salvat. Madrilenii sunt interesati de aducerea unui varf, in conditiile in care Benzema a dezamagit.

Un avantaj al lui Piatek este acela ca poate fi legitimat pentru meciurile din UEFA Champions League, intrucat nu a jucat in acest sezon in aceasta competitie.

13 goluri in 19 meciuri are Piatek in acest sezon din Serie A.