Primii doi jucatori plecati de la Gaz Metan dupa venirea lui Edi Iordanescu! Antrenorul negociaza si o sosire

Gaz Metan s-a despartit de doi jucatori, a semnat unul si negociaza cu un altul!

Gaz Metan a oficializat ieri numirea lui Edi Iordanescu in functia de manager general al clubului. La scurt timp dupa sosirea tehnicianului, echipa medieseana a anuntat despartirea de doi fotbalisti!

Alexandru Buziuc (71 meciuri si 8 goluri) si Mihai Stancu (34 meciuri, 0 goluri) si-au reziliat intelegerile cu Gaz Metan, ei devenind jucatori liber de contract.

Gazul a bifat, insa, si la capitolul sosiri. Sub comanda lui Edi Iordanescu a ajuns deja Marian Pleasca, fost la Pandurii si FCSB.



Ioan Hora e in negocieri



Un al doilea transfer pe care Gaz Metan este pe cale sa il faca este cel al lui Ioan Hora, fotbalist in varsta de 30 de ani, cu 2 selectii in nationala Romaniei. Hora a jucat la UTA, Gloria, CFR Cluj, ASA Targu Mures, Pandurii, Konyaspor, Akhisar Belediyespor si Elazigspor. El a fost golgheter al Ligii I pe cand juca la Pandurii.