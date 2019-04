"Mortaciuni! Cea mai slaba echipa pe care am avut-o vreodata! Nu avem antrenor!" Furia lui Becali dupa egalul cu Viitorul

VIITORUL 1-1 FCSB | FCSB a ramas la 5 puncte in spatele liderului CFR.

Gigi Becali: "Nu avem echipa, noi avem 3 jucatori, Junior, Benzar si Gnohere. Din cand in cand si Tanase, hai 4. Filip, mort!"

"Asa echipa slaba nu am avut niciodata. Mortaciune! Atat de mult am lucrat sa fac echipa ca pana la urma am facut cea mai slaba echipa pe care am avut-o vreodata."

"Nu e vorba de rezultat aici, e vorba de ce am vazut."

"Filip mergea pe teren, se plimba. Nu stiu ce se intampla."

"Am vorbit si cu Meme acum dupa meci, l-am intrebat ce se intampla. Nu mai are deloc atitudine echipa asta..."

"Acum nu vreau sa subestimez pe nimeni, dar acolo erau niste copii, Calcan, Boboc... nici pe copii nu putem sa ii batem."

"Cert e ca nu avem echipa ca sa luam campionatul."

"Chiar daca l-am lua, ce sa faci cu titlul? Iti da cu terenul in cap orice echipa din Europa."

"Nu stiu ce nu avem, probabil antrenor nu am avut."

"Nu zic ca nu avem jucatori valorosi, zic ca avem echipa slaba."

"Daca jucam asa, nu avem nicio sansa sa batem la Craiova." (Digisport)