FRANTA - ROMANIA FED CUP | CTP, prima reactie dupa ratarea calificarii in finala! "Asa se scrie acest meci: Franta - Simona 3-2" Ce a spus de Buzarnescu si Begu

Romania a ratat calificarea in finala FED Cup.

Simona Halep si Monica Niculescu nu a putut sa invinga cuplul Kristina Mladenovic/ Caroline Garcia, iar Romania a ratat prezenta in premiera in finala FED Cup. Franta va juca astfel ultimul act cu Australia, in deplasare.

Cristian Tudor Popescu a vorbit imediata dupa finalul partidei despre victoria Frantei. Jurnalistul este de parere ca Simona Halep s-a luptat singura cu jucatoarele din echipa Frantei.

"Nu prea am ce sa spun...Rezultatul acestui meci se scrie asa: Franta - Simona 3-2. Acest meci nu a fost pierdut la un game, la un break diferenta in setul decisiv in partida de dublu. Aceasta disputa a fost pierduta in partidele de simplu. Mihaela Buzarnescu si Irina Begu nu au contat, in timp ce Simona Halep a jucat cu o daruire extraordinara.

Probabil ce a simtit Messi in finala Campionatului Mondial din 2014, pierduta cu Germania, simte acum si Simona Halep. Avem o problema. Nu avem racheta a doua a Romaniei. Irina m-a dezamagit, Parmentier nu era o jucatoare puternica. A fost lipsa de luciditate acolo.

Simona merita toata dragostea noastra. A dovedit ca este una din cele mai bune jucatoare din lume, dar a dovedit ca la 28 de ani este un adevarat lider al tenisului romanesc. Simona este acum capitanul tenisului romanesc, pentru ca este matura, are echilibru psihic, stie sa isi gandeasca tactic foarte bine meciurile. Este mai mult decat o jucatoare cu niste lovituri exceptionale.

Meciul de dublu a fost diferit fata de Ostrava. Acolo au fost mai slabe adversarele, in mod ciudat. Aici, desi au castigat la mustata, Garcia si Mladenovic fac un dublu mai bun decat Halep si Niculescu. Singura noastra speranta era ca suma lor sa nu dea doi, ci mai putin, avand in vedere ca ele nu au jucat de mult impreuna (N.red. Garcia si Mladenovic).

Daca cele doua ar fi jucat impreuna in ultima perioada, ca in 2016, meciul acesta s-ar fi terminat mult mai repede. Aceasta este realitatea.

Nu vreau sa ii reprosez nimic lui Florin Segarceanu, insa cu Mihaela este o problema. A fost si la Ostrava, a fost si aici. Problema cu ea este ca nu are mentalitate, nu are antrenament sau experienta de jocuri in FED Cup. A pierdut trei meciuri in FED Cup si nu a luat vreun set. Nu este conectata la energia care vine din tribuna. Nu s-a incarcat cu energia aceasta, asa cum a facut Simona Halep. Pe Mihaela aproape a deranjat-o. Asa se explica greselile facute in meciul cu Garcia", a spus jurnalistul la Digi Sport.