Pleaca si Razvan Lucescu? Varela i-a anuntat pe greci ca pleaca de la PAOK, in ziua in care a cucerit titlul

PAOK este noua campioana a Greciei. Razvan Lucescu i-a adus primul titlu dupa o pauza de 34 de ani.

Fernando Varela si-a luat ramas bun de la suporterii lui PAOK, in ziua in care a scris istorie pentru club.

Varela, al carui contract expira luna viitoare, nu a acceptat oferta de prelungire a lui Savvidis, si va pleca liber de contract in vara.

ProSport scrie ca Varela (31 de ani) are oferte atractive din China si Arabia Saudita.

Pleaca si Razvan Lucescu?



Razvan Lucescu a reusit performanta extraordinara de a-i aduce lui PAOK primul titlu dupa o pauza de 34 de ani. Este si primul titlu de campion din cariera antrenorului roman.

Dar asta nu garanteaza si continuitatea pe banca lui PAOK.

Lucescu Jr. are un contract modest in Grecia, in comparatie cu rezultatele, de aproximativ 350.000 de euro pe sezon, si ar putea pleca in vara de la Salonic.

Suporterii i-au cerut lui Razvan Lucescu sa mai ramana un sezon si sa se bata pentru calificarea in grupele UEFA Champions League.

Presa turca a scris in ultimele luni ca Besiktas este interesata de Razvan Lucescu.