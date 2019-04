FRANTA - ROMANIA FED CUP | Irina Begu, in lacrimi la conferinta de presa! "Ne dorim sa castigam acea cupa si nu ne dam batuti!" Simona Halep nu a fost prezenta!

Romania a pierdut calificarea in finala FED Cup.

Romania a ratat calificarea in finala FED Cup, dupa un weekend plin de meciuri foarte tensionate in Franta. Meciul de dublu a decis deznodamantul confruntarii de la Rouen.

La conferinta de la finalul disputei, Irina Begu nu si-a mai putut stapani emotiile si a izbucnit in lacrimi. Simona Halep nu a venit in fata jurnalistilor alaturi de colegele sale. Ea se afla la recuperare, dupa ce a jucat 7 ore in doua zile.

"Sunt foarte dezamagita ca nu am reusit sa imi ajut echipa. Era un punct pe care trebuia sa il iau. Ce putem spune? Ii multumim Simonei in primul rand pentru daruirea ei si suporterilor", a spus Irina Begu.

Monica Niculescu spune ca echipa Romaniei nu renunta la trofeul FED Cup si vor sa revina pentru a o castiga in sezonul urmator.

"Au fost doar cateva puncte diferenta. M-am simtit bine pe teren, chiar cred ca mi-a crescut nivelul de joc in setul trei. O felicit pe Simona, a luptat incredibil. Ne dorim sa castigam acea cupa si nu ne dam batuti.

A fost o experienta grozava. M-am simtit excelent, nu ma asteptam sa fie atat de multa lume. Am fost aproape, nici nu va dati seama cat de aproape. Imi pare rau ca nu am reusit mai mult. Le multumim suporterilor, au fost extraordinar in acest weekend, cred ca nu mai au voce", a declarat Monica Niculescu.

Florin Segarceanu, antrenorul nejucator al echipei Romaniei, a spus ca decizia de a juca Simona Halep la dublu a fost luata inainte de inceperea partidelor de astazi.

"Noi aveam acest plan facut cu o seara inainte. Dupa accidentarea nefericita a Irinei am intrebat-o daca este totul ok si ea a transmis ca vrea sa joace. A spus ca este putin obosita, dar a spus ca vrea sa dea totul. Irina a avut bandajul la genunchi. Este o problema mai veche. Ce nu ati vazut, a fost ca ea a facut o entorsa

Concluziile foarte frumoase. A fost un vis frumos, dar nu s-a terminat. A fost o semifinala cu Franta, o atmosfera cum eu nu am mai trait. Le multumesc fetelor pentru daruire. Trebuie sa ne reincarcam bateriile si sa o luam de la capat la anul

Eu nu imi reprosez nicio decizie. Eu spun ca sunt foarte multumit. Daca cineva m-ar intreba daca as merge pe aceeasi formula, eu as spune ca as face la fel", a spus Florin Segarceanu.