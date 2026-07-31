Arsenal, transfer spectaculos din Premier League: peste 90.000.000 de €!

În ultima perioadă, Bruno a fost asociat cu campioana din Premier League, iar negocierile par să se finalizeze chiar înainte ca mijlocașul să revină în Anglia după CM 2026.

Potrivit publicației franceze L'Equipe, Arsenal a ajuns la un acord de principiu pentru transferul căpitanului echipei „Coțofenelor”.

Aventura mijlocașului central brazilian Bruno Guimaraes (28 de ani) pare să se fi apropiat de final la Newcastle United.

MM Stoica s-a dezlănțuit după eliminarea lui FCSB din Europa: ”Mizeriile astea îmi fac mare silă”

Peste 90.000.000 de euro, prețul lui Guimaraes

L'Equipe relatează că Arsenal a mărit oferta inițială, de 77.000.000 de euro, cu încă 13.000.000 de euro pentru mijlocașul central, prețul final ajungând la 90.000.000 de euro (fără bonusuri).

Mai sunt de pus la punct doar ultimele detalii ale transferului, însă există deja un acord ca Bruno să semneze cu campioana Angliei.

Potrivit jurnalistului Hugo Guillemet, Arsenal ar fi reușit să o convingă pe Newcastle după o ofertă de 90 de milioane de euro plus bonusuri, după ce două propuneri anterioare au fost refuzate.

„După ce două oferte, una de 70 de milioane de euro și alta de 80 de milioane de euro, au fost refuzate, Arsenal a reușit în cele din urmă să convingă conducerea lui Newcastle United, propunând vineri un preț de bază de 90 de milioane de euro, la care se adaugă bonusuri ce urmează a fi negociate, precum și comisioanele agenților.

Dacă totul se concretizează în zilele următoare, internaționalul brazilian va deveni jucătorul lui Arsenal, împlinindu-și astfel un vis pe care îl nutrea de aproximativ o lună”, a declarat jurnalistul.

În perioada în care a evoluat pentru „Coțofene”, brazilianul a bifat 153 de meciuri în toate competițiile. Mijlocașul central a reușit să marcheze 30 de goluri și a oferit 25 de pase decisive.

Cota de piață a lui Bruno Guimaraes este de 70.000.000 de euro, conform Transfermarkt.