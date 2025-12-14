Partida dintre Dinamo și Metaloglobus, transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro, a avut un moment amuzant în minutul 5 al confruntării.
Un porumbel a pus în dificultate firma de pază de la Dinamo - Metaloglobus
Un porumbel a pătruns pe gazonul de pe Arena Națională. Un angajat al firmei de pază de la meci a alergat după el ca să poată să îl scoată de pe teren, iar partida a fost întreruptă timp de câteva secunde.
În cele din urmă, porumbelul a fost prins de către angajatul firmei de securitate, iar confruntarea din etapa a 20-a a continuat.
Echipele de start din Dinamo - Metaloglobus:
- Dinamo: Epassy - Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Soro, Ad. Mazilu
- Rezerve: Roșca - Licaciu, Tabuncic, Perica, Cr. Mihai, C. Soare, M. Toader, Ikoko, L. Bărbulescu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Metaloglobus: Gavrilaș - R. Neacșu, A. Camara, Aggoun, A. Sava - L. Lis, Bruno Moreira, Sabater, Zakir - Huiban, Ely Fernandes
- Rezerve: Nedelcovici - Visic, Ubbink, Abbey, G. Dumitru, M. Tache, Celaj, M. Sârbu, Al. Gheorghe, Hadzic
- Antrenor: Mihai Teja