Partida dintre Dinamo și Metaloglobus, transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro, a avut un moment amuzant în minutul 5 al confruntării.

Un porumbel a pus în dificultate firma de pază de la Dinamo - Metaloglobus

Un porumbel a pătruns pe gazonul de pe Arena Națională. Un angajat al firmei de pază de la meci a alergat după el ca să poată să îl scoată de pe teren, iar partida a fost întreruptă timp de câteva secunde.

În cele din urmă, porumbelul a fost prins de către angajatul firmei de securitate, iar confruntarea din etapa a 20-a a continuat.

