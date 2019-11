MM Stoica sare in apararea lui Coman! Cum "se chinuie" starul FCSB in Liga 1: "Just sayin'!"

Florinel Coman este unul dintre cei buni fotbalisti din Liga 1 si a fost unul dintre jucatorii de exceptie ai lui Radoi la tineret.

Pasul facut de Coman la nationala mare nu a avu impactul asteptat. Pe baza evolutiei din ultimul meci, cel pierdut cu Suedia, Marcel Raducanu a declarat ca Florinel Coman nu are cum sa viseze la un transfer in Premier League.

Mihai Stoica a sarit imediat in apararea jucatorului de la FCSB si i-a dat replica lui Marcel Raducanu.



"'Chinuindu-se' in Liga 1, cum sustin unii, Florinel Coman conduce solitar topul realizarilor cu 12 reusite (7 goluri + 5 pase de gol), fiind menajat cam un sfert din cat s-a jucat pana acum. Si fara sa bata penalty-uri. Just sayin'", a scris Mihai Stoica pe contul sau de Facebook.

Raducanu: "20 de milioane de euro pentru Coman? De-abia se chinuie pe acolo, prin Romania, cum sa joace in Anglia?"

Raducanu a spus ca se astepta ca Florinel Coman sa fie unul dintre fotbalistii care sa faca diferenta in meciul cu Suedia, insa evolutia jucatorului de la FCSB i-a demonstrat ca acesta nu poate nici macar visa deocamdata la un transfer la Manchester City.



"M-am asteptat la mai mult de la cei care au intrat pe parcurs, cei care erau cotati cu anumite cote. Mai ales de la Coman, dupa ce am auzit ca cineva (n.red. - Gigi Becali) cere asa multi bani pe el ca va ajunge in Anglia. 20 de milioane de ce? 20 de milioane de euro? Mda, sunt curios cine o sa 20 de milioane de euro pe el. Si, unde o sa joace? In Anglia, unde, la Manchester City? Ce sa joace el, cum sa joace el in Anglia? La ce club? De-abia se chinuie pe acolo, prin Romania, cum sa joace in Anglia? E imposibil!", a declarat Raducanu.