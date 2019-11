Gigi Becali PLATESTE pentru declaratia SEXISTA la adresa Vioricai Dancila! Ce sanctiune risca patronul FCSB

Finantatorul FCSB va fi sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Gigi Becali a facut o declaratie sexista la adresa Vioricai Dancila, la iesirea de la DNA. Acesta a spus ca el nu va vota o femeie presedinte, pentru ca este impotriva a ceea ce scrie in Scriptura.

"Presedintele Iohannis nu ar trebui sa dezbata cu o femeie! Cum sa votez o femeie presedinte?! Ne ducem pe miriste! Ca facem confruntare cu Iohannis. Daca esti barbat, cum sa faci confruntare cu femeie? Ala e barbat! Ce idei poate sa aiba ea? Nu sunt misogin. Eu spun ce scrie in Scriptura. Nu se poate sa fie presedinte femeie!", a declarat Becali.

Patronul FCSB este recidivist si va primi cel putin o amenda de pana la 30.000 lei

O sa pun in discutia colegiului director oportunitatea unei autosesizari. Este adevarat ca domnul Becali nu este la prima abatere si cred ca societatea trebuie sa reactioneze in primul rand si sa ia pozitie fata de astfel de declaratii. Cu siguranta se va lua in calcul faptul ca nu este la prima declarati de acest fel. Pana la urma, eu nu am inteles de ce Becali a zis asta, pentru ca dumnealui nu are drept de vot. Are interdictie de la condamnarea penala", a spus Csaba Astalosz, presedintele CNCD.