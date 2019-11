FCSB a pierdut cu 6-3 amicalul jucat azi la Baza din Berceni contra Chindiei.

Desi i-a avut in echipa pe Tanase, Balgradean, Popa, Pantiru, Gnohere sau Hora, FCSB n-a reusit sa-i faca fata nou-promovatei antrenate de Viorel Moldovan. Pentru FCSB au marcat Gnohere, Hora si Momcilovic, in timp ce la Chindia au punctat Burlacu (de doua ori), Dumiter (de doua ori), Andrei Serban si Franck Yameogo.



Jocul a tinut 120 de minute, impartite in doua reprize de cate o ora.