ULTIMA ORA | Pintilii se retrage: "Unde sa mai raman? Nu mai vreau!" Veste proasta pentru Becali: FCSB poate ramane fara doi jucatori de baza

FCSB poate ramane fara doi jucatori de baza.

Mihai Pintilii si-a anuntat retragerea din activitate. Capitanul FCSB a anuntat ca la finalul sezonului se va retrage dupa ce isi va incheia contractul actual.

"O sa vad, o sa ma consult si cu familia si cu staff-ul tehnic si cu patronul si vom vedea. Unde sa mai raman un sezon, mai am pana in vara, nu mai vreau, din vara nu mai vreau sa... nu stiu. Eeee, pai antrenor principal, nici nu am facut scoala de antrenori si voi ma vedeti... O iau usor. Vreau sa-l antrenez pe ala mic al meu, sa-mi fac o scoala de copii, nu stiu, habar n-am, chiar nu stiu, vreau doar sa fiu sanatos sa pot sa ma joc cu el", a declarat Mihai Pintilii.

Intr-o situatie asemanatoare se afla si Balgradean. Portarul FCSB intra in iarna in ultimele sase luni de contract si nu a primit nicio oferta din partea clubului.

"Contractul meu expira in vara. Nu mi-a propus nimeni prelungirea contractului si nu stiu ce voi face", a declarat si Balgradean.