CUTREMUR la FCSB! Sase jucatori trecuti pe lista neagra de Becali: fotbalistii care vor pleca in iarna! Surpriza: Gnohere poate pleca si el

Incepe curatenia de iarna la FCSB.

Gigi Becali are o lista impresionanta de jucatori la care vrea sa renunte imediat ce se deschide perioada de transferuri. Potrivit GazeteiSporturilor, FCSB va renunta la 6 jucatori in iarna. Poate chiar sapte, in functie de oferte.

Primul fotbalist la care va renunta Becali este fundasul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski. Acesta va revei la TSKA Sofia. Pentru care FCSB sa-l pastreze, Becali ar trebui sa plateasca 300.000 de euro, o suma considerata prea mare de patron. Bozhidar Chorbadzhiyski a jucat in doar 3 meciuri pentru FCSB pana acum in Liga 1, iar in doua dintre partide a fost eliminat.

Lista lui Becali mai cuprinde alte cinci nume. Belu, Stan, Popa, Tsoumou si Hora. Daca despre primii doi se stia ca vor pleca in iarna, Popa, Tsoumou si Hora reprezinta o surpriza.

Surpriza cu adevarat importanta ar fi cel de-al saptelea nume. Harlem Gnohere poate pleca si el in iarna, in functie de ofertele pe care le care va primi FCSB.