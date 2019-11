ULTIMA ORA | MM Stoica e foarte aproape sa revina la FCSB! Ce a facut astazi fostul managerul sportiv al ros-albastrilor

MM Stoica este foarte aproape de revenirea la FCSB.

MM a plecat in vara din cauza unor probleme in viata personala, dar si a implicarii tot mai mari a lui Becali in viata echipei. In locul lui Stoica a fost adus Narcis Raducan, care n-a rezistat insa decat 5 luni la FCSB. Becali n-a fost multumit de modul in care Narcis administra relatia cu arbitrii si cu adversarii, acuzandu-l ca e prea 'soft' desi mai multe situatii i-ar fi cerut sa fie vehement.

Asa cum a anuntat www.sport.ro in exclusivitate, MM Stoica este foarte aproape de a reveni la FCSB. Acesta le-a transmis apropiatilor sai ca este gata sa revina la echipa.

Potrivit Digisport MM Stoica a fost astazi in cantonamentul ros-albastrilor si pare ca revenirea acestuia in functia de manager sportiv este tot mai aproape.