MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire”

FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, scor 0-1, în fața lui FC Argeș.

Într-un duel din runda a 22-a de Superliga, FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldoveanu.

MM Stoica, despre problema instalațiilor de încălzire nefuncționale: „Nu poți să dai licență”



Mihai Stoica a vorbit despre un aspect care a dezavantajat-o pe FCSB în meciul de la Mioveni cu FC Argeș.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scos în evidență terenul înghețat pe care s-a jucat partida din Superliga și e de părere că acestea nu sunt condiții normale de desfășurare a unui meci de primă ligă.