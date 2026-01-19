MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire”

FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, scor 0-1, în fața lui FC Argeș.
Într-un duel din runda a 22-a de Superliga, FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.
Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldoveanu.
MM Stoica, despre problema instalațiilor de încălzire nefuncționale: „Nu poți să dai licență”
Mihai Stoica a vorbit despre un aspect care a dezavantajat-o pe FCSB în meciul de la Mioveni cu FC Argeș.
Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scos în evidență terenul înghețat pe care s-a jucat partida din Superliga și e de părere că acestea nu sunt condiții normale de desfășurare a unui meci de primă ligă.
„Nu poți să dai licență unui stadion doar pentru că are instalație de încălzire. Trebuie să aibă o instalație care funcționează la anumiți parametri, pentru a permite desfășurarea unui joc în condiții normale.
Așa îi obligi. Dacă tu ai instalație de încălzire și, la ora meciului, nu sunt condiții, așa trebuie făcut. Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire la sfârșitul sezonului și cu cei de la Federație și să se ia măsuri în sensul acesta.
Nu este normal ca stadioane care nu au un spațiu normal destinat vestiarului echipei oaspete să aibă licență de Liga 1.
Este o lipsă de respect, pentru că se omologhează de către Ligă stadioane care nu ar trebui să fie omologate. Ne vom întâlni, clar vom face o întâlnire, pentru că trebuie schimbat neapărat. Dacă nu ai stadion pe care să joci, să vină alții care au stadioane pe care să joace”, a spus MM Stoica la Prima Sport.
În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la două puncte de play-off, dar îi dă șansa Oțelului, echipa de pe locul șase, să se distanțeze.