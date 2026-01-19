MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire”

MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica a adresat o problemă pe care o au anumite echipe din Superliga.

TAGS:
stadioaneFCSBMM StoicaLPFFC Arges
Din articol

FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, scor 0-1, în fața lui FC Argeș.

Într-un duel din runda a 22-a de Superliga, FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldoveanu.

MM Stoica, despre problema instalațiilor de încălzire nefuncționale: „Nu poți să dai licență”

Mihai Stoica a vorbit despre un aspect care a dezavantajat-o pe FCSB în meciul de la Mioveni cu FC Argeș

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a scos în evidență terenul înghețat pe care s-a jucat partida din Superliga și e de părere că acestea nu sunt condiții normale de desfășurare a unui meci de primă ligă.

„Nu poți să dai licență unui stadion doar pentru că are instalație de încălzire. Trebuie să aibă o instalație care funcționează la anumiți parametri, pentru a permite desfășurarea unui joc în condiții normale.

Așa îi obligi. Dacă tu ai instalație de încălzire și, la ora meciului, nu sunt condiții, așa trebuie făcut. Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire la sfârșitul sezonului și cu cei de la Federație și să se ia măsuri în sensul acesta.

Nu este normal ca stadioane care nu au un spațiu normal destinat vestiarului echipei oaspete să aibă licență de Liga 1.

Este o lipsă de respect, pentru că se omologhează de către Ligă stadioane care nu ar trebui să fie omologate. Ne vom întâlni, clar vom face o întâlnire, pentru că trebuie schimbat neapărat. Dacă nu ai stadion pe care să joci, să vină alții care au stadioane pe care să joace”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la două puncte de play-off, dar îi dă șansa Oțelului, echipa de pe locul șase, să se distanțeze. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Întrebat despre lupta la titlu, Alex Chipciu a fost sincer. Ce a spus despre FCSB
Întrebat despre lupta la titlu, Alex Chipciu a fost sincer. Ce a spus despre FCSB
După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"
După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"
ULTIMELE STIRI
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
Transfer la Dinamo! Noul jucător a făcut pereche cu un star din America
Transfer la Dinamo! Noul jucător a făcut pereche cu un star din America
După două ore, Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open 2026
După două ore, Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open 2026
România - Danemarca 24-39, în al doilea meci la Europeanul de handbal. 30 de minute de vis, o repriză secundă de uitat!
România - Danemarca 24-39, în al doilea meci la Europeanul de handbal. 30 de minute de vis, o repriză secundă de uitat!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma



Recomandarile redactiei
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Răzvan Lucescu e rege în Grecia! PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor
Răzvan Lucescu e rege în Grecia! PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Alte subiecte de interes
(P) Cele mai mari stadioane din lume și inspirația adusa în lumea jocurilor
(P) Cele mai mari stadioane din lume și inspirația adusa în lumea jocurilor
SPECIAL | Cum arată cele mai mari stadioane din lume. Camp Nou nici măcar nu e pe listă
SPECIAL | Cum arată cele mai mari stadioane din lume. Camp Nou nici măcar nu e pe listă
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!