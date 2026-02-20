Accidentat în remiza din Cupa României cu Universitatea Craiova, scor 2-2, jucătorul de 31 de ani a părăsit terenul după doar câteva minute. Această problemă musculară l-a scos din lot pentru duelul din campionat cu aceeași formație, pierdut de roș-albaștri cu 0-1.

Pentru a forța recuperarea, decarul campioanei a plecat în Serbia. Terapia a funcționat, as.ro notând că mijlocașul și-a rezolvat problema medicală și urmează să se întoarcă în țară, fiind pregătit de joc.

Calcule complicate și cifrele decarului

FCSB ocupă poziția a 10-a în clasament, cu 40 de puncte strânse, și nu mai depinde exclusiv de propriile rezultate pentru a ajunge în faza superioară a competiției. Partida cu Metaloglobus, programată pe 23 februarie, de la ora 20:00, e capitală pentru roș-albaștri.

În tur, bucureștenii au fost învinși cu 1-2. Singura reușită a roș-albaștrilor din acea partidă a fost semnată chiar de Tănase. Rămâne de văzut dacă staff-ul tehnic îl va folosi luni, dacă va fi titularizat sau va fi introdus pe parcursul întâlnirii.

În acest sezon, Florin Tănase a strâns 39 de meciuri, marcând 12 goluri și reușind 7 pase decisive.