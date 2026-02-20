La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-1 pe ”Toumba Stadium”, în favoarea lui Celta Vigo, care l-a avut pe internaționalul român Ionuț Radu între buturi.

Spaniolii au condus cu 2-0 la pauză, după golurile lui Iago Aspas (34') și Williot Swedberg (43'). În repriza secundă, echipa lui Răzvan Lucescu a micșorat diferența prin Alexander Jeremejeff (77')

Jurnalistul Gazzetta.gr, Stavros Sountoulidis, a analizat pentru Sport.ro eșecul lui PAOK din Europa League

Sport.ro a luat legătura după meciul PAOK - Celta Vigo cu jurnalistul grec Stavros Sountoulidis, editor la publicația elenă de renume, Gazzetta.gr, care a răspuns deschis întrebărilor Sport.ro legate de Răzvan Lucescu și despre echipa pe care o pregătește.

Grecul Sountoulidis a explicat că înfrângerea de pe „Toumba” nu l-a surprins complet. Jurnalistul a semnalat că prima repriză a arătat vulnerabilitățile defensive ale lui PAOK, iar actul secund a scos în evidență determinarea și potențialul ofensiv al echipei pregătite de Lucescu.

”(n.r. Aș vrea mai întâi să te întreb cum ai perceput înfrângerea lui PAOK împotriva lui Celta Vigo. Te-ai fi așteptat la acest rezultat?) Înfrângerea lui PAOK nu a fost complet neașteptată, având în vedere circumstanțele din jurul meciului, însă modul în care s-a desfășurat a fost destul de relevant.

Celta Vigo a controlat prima repriză și a profitat eficient de greșelile lui PAOK, mai ales în fazele de tranziție.

PAOK a intrat în joc cu mai multe absențe importante, în special în poziții creative, ceea ce le-a limitat capacitatea de a controla ritmul și de a menține posesia sub presiune. Totuși, ceea ce a ieșit în evidență a fost reacția echipei în repriza a doua. Odată ce PAOK a jucat cu mai puțină anxietate și și-a urcat liniile, a devenit mai competitivă și a reușit să reintre în meci.

Golul marcat de Alexander Jeremejeff, un transfer din iarnă ales personal de Răzvan Lucescu, s-a dovedit crucial, deoarece a menținut vii speranțele de calificare înaintea returului. Așadar, deși rezultatul în sine nu poate fi considerat o mare surpriză împotriva unei echipe puternice tehnic din La Liga, meciul a arătat două versiuni foarte diferite ale lui PAOK în cadrul acelorași 90 de minute”, a spus jurnalistul.

Stavros Sountoulidis: ”Absența lui Giannis Konstantelias a fost crucială”

Cât despre problemele de lot, Sountoulidis a sugerat că absența lui Giannis a fost crucială. Mijlocașul de 22 de ani a suferit o accidentare musculară și a absentat de la ultimele jocuri. Mai mult, el oricum nu ar fi putut evolua cu Celta Vigo din caza faptului că a fost eliminat din meciul precedent din Europa League, cu Olympique Lyon (2-4).

”(n.r. Dificultățile defensive au fost cauzate în principal de absențe sau este o problemă pe care PAOK trebuie să o rezolve oricum?) Problemele defensive au fost rezultatul unei combinații de factori.

Absențele au jucat un rol important, în special în ceea ce privește echilibrul la mijlocul terenului și structura generală a echipei. Jucători precum Soualiho Meite oferă în mod normal prezență fizică și protecție între apărare și mijloc, iar fără această stabilitate, PAOK a avut dificultăți în controlul spațiilor și al tranzițiilor defensive.

În același timp, absența lui Giannis Konstantelias a fost, de asemenea, crucială. Este un jucător care aduce un plus jocului lui PAOK, mai ales în legătura dintre mijloc și atac și în jocul dintre linii. Răzvan Lucescu a menționat acest lucru la conferința de presă de după meci. Fără un profil creativ ca al lui, PAOK a avut dificultăți nu doar ofensiv, ci și în menținerea posesiei și în eliberarea presiunii defensive.

Cu toate acestea, unele greșeli au fost clar de natură structurală și au ținut de poziționare și de deciziile luate sub presiune. Echipa a dus lipsă de coordonare în momente-cheie, în special înaintea primului gol. Prin urmare, deși accidentările și suspendările explică o parte a problemei, PAOK trebuie în continuare să îmbunătățească compactitatea defensivă și progresia cu mingea pentru a concura constant la nivel european”, a continuat Sountoulidis.

”Este postul lui Lucescu amenințat?” Sountoulidis a răspuns fără perdea: ”Nu! E unul dintre cei mai de succes și respectați antrenori din istoria recentă a lui PAOK”

Întrebat despre postul lui Răzvan Lucescu de antrenor, jurnalistul Gazzeta.gr a indicat faptul că locul de muncă al tehnicianului român nu este amenințat sub nicio formă și că are susținerea lui Ivan Savvidis, patronul lui PAOK.

”(n.r. Având în vedere că PAOK este aproape de eliminare în Europa League și ocupă în prezent locul 3 în Superliga Greciei, este postul lui Răzvan Lucescu amenințat într-o anumită măsură?) În acest moment, postul lui Răzvan Lucescu nu este în mod realist amenințat. El rămâne unul dintre cei mai de succes și respectați antrenori din istoria recentă a lui PAOK, aducând titluri importante și stabilind o identitate clară de joc pentru club.

Situația actuală este percepută mai degrabă ca o perioadă dificilă cauzată de accidentări, absențe și un program solicitant, decât ca o criză la nivelul băncii tehnice. În interiorul clubului există în continuare o încredere puternică în leadership-ul și experiența sa.

Sub conducerea sa, PAOK a câștigat două titluri de campioană a Greciei, inclusiv istoricul sezon fără înfrângere din 2019, precum și două Cupe ale Greciei, ajungând și în alte două finale. În Europa, a condus echipa de două ori până în sferturile UEFA Europa Conference League. În acest sezon, PAOK rămâne competitivă în toate cele trei competiții, fiind deja calificată în finala Cupei Greciei și aflându-se la doar trei puncte de primul loc în Superligă, cu un meci mai puțin disputat, împotriva celor de la Kifisia pe 4 martie.

Nu există absolut niciun indiciu de îndoială în privința muncii sau poziției sale. Familia Savvidis continuă să-l susțină deschis pe Lucescu, lucru reflectat și în investițiile semnificative în lot, inclusiv transferuri precum Christos Zafeiris pentru aproximativ 12 milioane de euro și Jorge Sanchez pentru aproximativ 3 milioane de euro. În același timp, majoritatea suporterilor îi recunosc și apreciază contribuția și munca depusă la club”, a conchis Sountoulidis.

Returul dintre PAOK și Celta Vigo va avea loc o săptămână mai târziu (joi, 26 februarie), la Vigo, pe ”Estadio de Balaidos”. Va fi un meci de totul sau nimic pentru formația dirijată de Răzvan Lucescu.