MM Stoica, de partea lui Gigi Becali: „Trebuia să plec de 200 de ori! Dacă e afectat, are o problemă”

FCSB s-a impus în fața Oțelului, într-un meci din runda a patra din play-out, dar cu toate acestea Gigi Becali a fost nemulțumit de un fotbalist din echipa sa.

Este vorba despre Vlad Chiricheș, titular pe poziția de închizător în meciul cu moldovenii. Fotbalistul de 36 de ani a fost schimbat în minutul 65, când în locul său a intrat Baba Alhassan.

MM Stoica nu i-a luat apărarea lui Vlad Chiricheș: „Dacă e afectat, are o problemă”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Vlad Chiricheș a fost nemulțumit după criticile venite de la patron.

MM Stoica consideră că orice jucător care semnează cu formația roș-albastră trebuie să își asume că poate fi criticat de către Gigi Becali.

„Nu cred că e o aşa mare problemă. Chiricheş a jucat că Lixandru era suspendat, era singura variantă pe care o avea Mirel. Cu Lixandru revenit şi Ofri Arad, care câştigă o săptămână, că a avut probleme foarte mari... Gigi a gândit din nou cu voce tare la televizor. E prima oară? Acum îl văd mai liniştit şi relaxat, nu-l văd enervându-se pentru o chestie de genul ăsta. Da, aşa cred şi aşa sper.

Chiricheş era supărat oricum pe declaraţiile patronului, orice jucător care e muştruluit în direct e supărat pe declaraţiile patronului. Toată lumea e deranjată, unii trec mai uşor peste, alţii mai greu, alţii deloc, dar ştii foarte bine când pui semnătura pe contractul cu noi ce te aşteaptă. Fiecare om semnează nefiind obligat să semneze. Semnează voluntar şi ştie că poate fi criticat la televizor. Salariile sunt foarte bune, bonusurile din Europa sunt excepţionale. De aia să nu se mai plângă nimeni că nu e normal ce face. Ba e normal, că ştii că asta se va întâmpla, că o face de mulţi ani. Acum sunt mai multe emisiuni, asta este.

Chiricheş ştia că are un statut când a semnat cu noi. Uite, Alibec a pus condiţii şi putea oricine să pună condiţii dacă voia şi Gigi accepta. Să nu mai fim aşa sensibili şi să jucăm fotbal. Se întâmplă, nu e chiar aşa. Pe mine m-a făcut zob, trebuia să plec de 200 de ori. Chiricheş are 36 de ani, a trecut prin multe, iar dacă e afectat de astea are o problemă.

Deja cred că am discutat prea mult despre subiectul ăsta şi trebuie să mă opresc. Am spus ceea ce consider că trebuia spus şi mă opresc”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.