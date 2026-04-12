Chiricheș (36 de ani) a fost titularizat de Mirel Rădoi la partida cu Oțelul Galați (4-0), de sâmbătă seară. Închizătorul a a rămas pe teren până în minutul 55, când a fost înlocuit cu Baba Alhassan.

Basarab Panduru: "E normal ca Vlad Chiricheș să nu aibă ritm de joc"

În ciuda victoriei categorice, Gigi Becali și-a îndreptat aproape întreg discursul de după meci înspre Vlad Chiricheș. Finanțatorul de la FCSB a criticat titularizarea experimentatului închizător, susținând că îi va impune lui Mirel Rădoi să nu se bazeze pe Chiricheș într-o eventuală finală de baraj pentru Conference League.

După meci, și Basarab Panduru a susținut că Vlad Chiricheș a avut o prestație destul de modestă, însă fostul internațional a explicat și de ce.

"La felul în care joacă Chiricheș, e greu să aibă ritm de joc. Probabil ar arăta mai bine dacă ar juca 3-4-5 meciuri de 90 de minute. Altfel s-ar mișca. Eu am avut norocul să-l văd după meci cum își face recuperarea aia.

Astăzi mi s-a părut că a fost cam alergătura aia de recuperare după meci. Dar e normal? Da, e normal! De unde să poată altceva dacă el nu joacă absolut deloc?", a spus Panduru, la Prima Sport.

Panduru: "Nu te gândești la cât de slabi sunt ceilalți dacă Mirel Rădoi apelează la Chiricheș?"

Ulterior, Panduru a vorbit despre lipsa altor alternative la FCSB pe postul de mijlocaș defensiv. La partida cu Oțelul Galați, Mihai Lixandru a fost suspendat, în timp ce Ofri Arad abia a revenit după o accidentare. De asemenea, Joao Paulo a fost folosit pe poziția de fundaș stânga, iar Baba Alhassan a intrat în locul lui Chirciheș.

"Nu te gândești la cât de slabi sunt ceilalți dacă Mirel Rădoi apelează la Chiricheș? Poate nu vrea să-l bage pe Chiricheș, dar când se uită și vede că trebuie să mergem încolo, dar o luăm înapoi și nu mai ajungem niciodată unde trebuie... e singurul care duce mingea în față", a mai spus Panduru.

VIDEO Mirel Rădoi, conferință de presă după FCSB - Oțelul Galați 4-0