Mirel Rădoi (45 de ani) a fost de acord să preia FCSB până la finalul acestui sezon, pentru a-l ajuta pe nașul său, Gigi Becali, să prindă barajul pentru Conference League.

După ratarea play-off-ului, Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia, iar fostul selecționer a acceptat provocarea de a lucra din nou la FCSB doar dacă va avea libertate totală. Becali merge pe mâna finului său, iar pentru acest lucru este ironizat de un rival din Superligă.

Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoșani, a glumit pe seama situației de la FCSB.

Marius Croitoru: ”FCSB e acum Faci Ce Spune Mirel”

„Acum văd că e Faci Ce Spune Mirel! Să dea Dumnezeu să dureze cât mai mult și cât mai bine! Am un respect deosebit pentru oamenii de la FCSB, pentru Mirel, pe care-l cunosc de mult timp și știu că e un om și un antrenor admirabil.

Dacă aș putea lucra la FCSB? Nu știu să vă spun acum, n-am pus în balanță și nu e normal să discutăm despre lucrurile astea. Veți afla însă răspunsul dacă va veni un astfel de moment!”, a spus Marius Croitoru, potrivit GSP.ro.

Un fan i-a făcut o propunere inedită lui Mirel Rădoi după FCSB - Oțelul Galați

FCSB s-a impus cu 4-0 în meciul cu Oțelul Galați, în etapa a patra din play-out-ul Superligii României. După meci, jucătorii și Rădoi au mers la zona de flash-interviu, iar atunci când au părăsit Arena Națională, roș-albaștri au avut parte de o surpriză inedită, mai exact antrenorul echipei, Mirel Rădoi.

În timp ce semna autografe pentru fanii campioanei en-titre, un suporter al celor de la FCSB i-a înmânat lui Mirel Rădoi o mapă neagră misterioasă.

Motivul? În interior se afla o propunere pentru un transfer la FCSB. Suporterul cu pricina și-a făcut bine treaba de scouter și i-a pus la dispoziție lui Rădoi toate informațiile în legătură cu jucătorul despre care crede că s-ar integra perfect în jocul echipei.