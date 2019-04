MM Stoica, cu ochii pe noua tinta a FCSB-ului! Jucatorul n-ar spune "nu": "Sper sa fac pasul in vara!"

FCSB pregateste deja urmatorul sezon.

Directorul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a fost prezent la partida castigata de Gaz Metan cu 2-0 in fata celor de la Concordia Chiajna. El l-a urmarit pe Darius Olaru, jucatorul de 21 de ani al celor de la Medias. Olaru a recunoscut dupa partida ca este tentat sa plece de la Gaz Metan la finalul acestui sezon.



"A fost un meci destul de greu. Nu ne-a iesit jocul la inceput, au pus presiune pe noi. Dar in repriza a doua am jucat mult mai bine si am meritat victoria. Usor, usor revin la forma care m-a consacrat.

Nu stiu daca m-a remarcat Mihai Stoica sau nu. Sper ca in vara sa fac si eu pasul la o alta echipa. As ramane si la Medias daca s-ar lupta pentru un obiectiv maret. Imi doresc sa ajung la Campionatul European de Tineret mai intai. Va fi greu cu Hermannstadt, e derby de judet" a spus Darius Olaru dupa partida.

A rezolvat meciul

Darius Olaru a avut o prestatie excelenta in partida de la Chiajna. El a pasat decisiv la reusita lui Yazalde din minutul 67, pentru ca 4 minute mai tarziu sa inscrie cu un sut cu stangul din careu.

Cei de la Gaz Metan Medias vor 1 milion de euro in schimbul lui Olaru.