"Atentie, Gigi! Daca as face eu asa, imi rup carnetul de antrenor!" Sfatul lui Hagi pentru Gigi Becali! De ce jucatorii cumparati de la Viitorul joaca mai slab la FCSB

Hagi il invata pe Becali cum sa ia titlul - adio, salarii mari!

Becali a platit milioane pentru jucatorii lui Hagi.

"Daca te duci si le dai bani multi se duc la Bucuresti si le dai bani multi, cum le-a dat Gigi..... atentie, Gigi, cand ai facut performante mari aveau 10.000 salariu toti. Un director de companie care produce milioane... are 8.000-10.000 ala mare! Daca as plati eu 20.000 intru in Champions League.... daca nu intru, imi rup carnetul, ma las" spune Gica Hagi.

Hagi are derby cu Petrescu. Prietenul lui de la CFR e cel mai bine platit antrenor din Romania.

"Petrescu nu se duce unde nu sunt bani. Vii la mine cu 5.000 salariu? Se uita la mine si zice: "du-te, ba, de aici!" a mai spus Hagi.