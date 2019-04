Promisiunea facuta de Becali, daca Viitorul o ajuta pe FCSB sa ia titlul! Vrea sa faca o nebunie mai mare decat Iuliu Muresan, care s-a lasat tuns pe teren

Ianis Hagi nu vine la FCSB. Becali promite, insa, ca se baga la un dans cu fiul lui Hagi daca da gol si o incurca pe CFR!

Ianis Hagi a dansat pamporea, un dans machidonesc, dupa meciurile cu FCSB! El a marcat in ultima partida dintre cele doua echipe, incheiata cu scorul de 1-1. Daca da si cu CFR, Becali promite ca merge si danseaza impreuna cu el!

"Si cu CFR sa marcheze Ianis si dupa aia ma duc la ei acolo si dam drumu la pamporea! Daca iau campionatul, il invit si pe Ianis, si pe cine vrea el, si pe Tanase, si pe Coman si dansam pamporea, iar eu o sa fiu in mijlocul lor", promite patronul FCSB.

Cum arata lupta pentru titlul Ligii I



Cu patru etape inaintea finalului Play Off-ului, CFR Cluj e liderul Ligii I, cu 41 de puncte. FCSB are 36 de puncte, iar Craiova 33.

Echipa lui Dan Petrescu este mare favorita, dar nu are meciuri usoare. CFR va intalni Viitorul, Astra, Craiova si FCSB.

Pentru ca echipa lui Becali sa ia titlul, FCSB trebuie sa bata tot, iar CFR sa se incurce macar de doua ori!

Daca cele doua echipe vor fi la egalitate la finalul Play Off-ului, CFR va fi avantajata. FCSB a intrat cu punctele rotunjite in plus in Play Off!