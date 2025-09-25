MM Stoica a înțepat-o pe Rapid înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

MM Stoica a &icirc;nțepat-o pe Rapid &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Go Ahead Eagles - FCSB este joi seară, de la ora 19:45.

TAGS:
MM StoicaFCSBGo Ahead EaglesRapid
Din articol

Cele două echipe își dau întâlnire la Deventer, pe ”De Adelaarshorst”, în prima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

MM Stoica a înțepat-o pe Rapid înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a publicat o fotografie pe rețelele social media în care a trimis săgeți către rivala roș-albaștrilor, Rapid București.

”Suntem peste tot acasă”, a scris MM Stoica într-un Instastory, cu stadionul celor de la Go Ahead Eagles.

Sintagma e, în fapt, primul vers din imnul Rapidului, care a devenit și un slogan pentru formația dirijată în clipa de față de Costel Gâlcă.

Adversara FCSB-ului din Europa League e pe val

Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.

Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.

Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.

Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:

  • 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce
ULTIMELE STIRI
Scandal uriaș la meciul echipei lui Răzvan Lucescu!
Scandal uriaș la meciul echipei lui Răzvan Lucescu!
FCSB, avertizată &icirc;naintea meciului cu Go Ahead Eagles: detaliul care le dă fiori rom&acirc;nilor
FCSB, avertizată înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: detaliul care le dă fiori românilor
A &icirc;nceput Europa League! Surprizele serii
A început Europa League! Surprizele serii
Dinamo, la a treia &icirc;nfr&acirc;ngere consecutivă &icirc;n Champions League!
Dinamo, la a treia înfrângere consecutivă în Champions League!
Charalambous, &icirc;n pericol la FCSB? Dezvăluirea din interiorul clubului
Charalambous, în pericol la FCSB? Dezvăluirea din interiorul clubului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandal uriaș la meciul echipei lui Răzvan Lucescu!

Scandal uriaș la meciul echipei lui Răzvan Lucescu!

FCSB, avertizată &icirc;naintea meciului cu Go Ahead Eagles: detaliul care le dă fiori rom&acirc;nilor

FCSB, avertizată înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: detaliul care le dă fiori românilor

A &icirc;nceput Europa League! Surprizele serii

A început Europa League! Surprizele serii

MM Stoica a &icirc;nțepat-o pe Rapid &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB

MM Stoica a înțepat-o pe Rapid înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

Dinamo, la a treia &icirc;nfr&acirc;ngere consecutivă &icirc;n Champions League!

Dinamo, la a treia înfrângere consecutivă în Champions League!

Charalambous, &icirc;n pericol la FCSB? Dezvăluirea din interiorul clubului

Charalambous, în pericol la FCSB? Dezvăluirea din interiorul clubului



Recomandarile redactiei
Scandal uriaș la meciul echipei lui Răzvan Lucescu!
Scandal uriaș la meciul echipei lui Răzvan Lucescu!
FCSB, avertizată &icirc;naintea meciului cu Go Ahead Eagles: detaliul care le dă fiori rom&acirc;nilor
FCSB, avertizată înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: detaliul care le dă fiori românilor
A &icirc;nceput Europa League! Surprizele serii
A început Europa League! Surprizele serii
Charalambous, &icirc;n pericol la FCSB? Dezvăluirea din interiorul clubului
Charalambous, în pericol la FCSB? Dezvăluirea din interiorul clubului
Răbdarea arabilor cu &bdquo;arogantul&ldquo; Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat &icirc;n judecată! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi c&acirc;nd a mai arbitrat o echipă din Rom&acirc;nia!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi când a mai arbitrat o echipă din România!
FCSB, anunț important pentru fanii care merg &icirc;n Olanda
FCSB, anunț important pentru fanii care merg în Olanda
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!