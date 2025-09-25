Cele două echipe își dau întâlnire la Deventer, pe ”De Adelaarshorst”, în prima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



MM Stoica a înțepat-o pe Rapid înainte de Go Ahead Eagles - FCSB



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a publicat o fotografie pe rețelele social media în care a trimis săgeți către rivala roș-albaștrilor, Rapid București.



”Suntem peste tot acasă”, a scris MM Stoica într-un Instastory, cu stadionul celor de la Go Ahead Eagles.



Sintagma e, în fapt, primul vers din imnul Rapidului, care a devenit și un slogan pentru formația dirijată în clipa de față de Costel Gâlcă.

