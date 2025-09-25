Cele două echipe își dau întâlnire la Deventer, pe ”De Adelaarshorst”, în prima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
MM Stoica a înțepat-o pe Rapid înainte de Go Ahead Eagles - FCSB
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a publicat o fotografie pe rețelele social media în care a trimis săgeți către rivala roș-albaștrilor, Rapid București.
”Suntem peste tot acasă”, a scris MM Stoica într-un Instastory, cu stadionul celor de la Go Ahead Eagles.
Sintagma e, în fapt, primul vers din imnul Rapidului, care a devenit și un slogan pentru formația dirijată în clipa de față de Costel Gâlcă.
Adversara FCSB-ului din Europa League e pe val
Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.
Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.
Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.
Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:
- 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce