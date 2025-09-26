Unul dintre cei mai longevivi tehnicieni și-a găsit sfârșitul, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Măsurând 1,87 de metri, Florin Marin a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme în ultimele sale zile de viață.



Fostul antrenor suferea de o formă avansată de demență și era internat în stare gravă la terapie intensivă. Medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire, iar în cele din urmă, Florin Marin a murit.



Cum l-a descris Costel Pantilimon pe Florin Marin: ”Cu o seară înainte de meciuri se punea pe culoar și nu mai pleca nimeni”



La emisiunea Play On Sport transmisă pe VOYO, Costel Pantilimon, fost internațional român, care a colaborat cu Florin Marin la echipa națională de fotbal, a vorbit despre fostul tehnician.



Pantilimon a remarcat că Victor Pițurcă, fost selecționer, avea mare încredere în Florin Marin, pe care-l trimitea oriunde în lume ca să culeagă informații despre adversarii primei reprezentative.



”Era un om foarte meticulos, știu că la echipa națională mare era trimis peste tot. De unde voia nea Piți să-și ia informații, Florin Marin era primul om care își încărca bagajul cu asta. Venea și le spunea.



Apropo de fazele antologice. Cu o seară, două înainte de jocuri, se punea pe culoarul de la Mogoșoaia și nu mai pleca nimeni. Stăteam la povești”, a povestit Costel Pantilimon.

