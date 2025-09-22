VIDEO Atenție, FCSB! Adversara Go Ahead Eagles este în formă excelentă în Eredivisie

Atenție, FCSB! Adversara Go Ahead Eagles este &icirc;n formă excelentă &icirc;n Eredivisie Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana României debutează în grupa unică Europa League împotriva olandezilor.

TAGS:
Go Ahead EaglesFCSBEuropa LeagueMilan SmitElias Charalambous
Din articol

Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.

Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.

Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.

Nouarul Smit, atacant de 22 de ani, s-a aflat la primele sale reușite din acest sezon.

De trei runde, Go Ahead Eagles este neînvinsă în Eredivisie, după 3-0 cu FC Volendam pe teren propriu și 2-2 în deplasare la Heerenveen.

Meciul Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, de la ora 19:45.

Ironiile din Superliga au ajuns până în Olanda! Întrebarea pe care și-o pun batavii înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

Până la meciul cu Go Ahead Eaagles, echipa patronată de Gigi Becali a mai suferit o înfrângere în campionat, pe terenul lui FC Botoșani, care s-a impus cu scorul de 3-1.

Înainte și după meci, a existat un schimb de replici de la distanță între Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, pe de o parte, și Gigi Becali și Elias Charalambous. Iftime i-a transmis lui Gigi Becali să îl dea afară pe Charalambous având în vedere evoluțiile slabe ale campioanei României, iar rezultatul de la Botoșani pare să îi dea dreptate finanțatorului moldovenilor, ale cărui ironii au ajuns până în Olanda.

Olandezii s-au amuzat de faptul că Valeriu Iftime i-a sugerat lui Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous și să îl numească pe banca tehnică pe Leo Grozavu, asta dacă finanțatorul lui FCSB îi va plăti omologului său de la Botoșani nu mai puțin de două milioane de euro.

”Nu este sezonul celor de la FCSB. În ajunul confruntării din Europa League cu Go Ahead Eagles, gigantii români au suferit a cincea înfrângere pe teren propriu în zece meciuri. Acest lucru a stârnit ironii din partea adversarilor.

Valeriu Iftime, patronul echipei gazdă, a fost într-o dispoziție bună după meci. Iftime l-a învinuit pe antrenorul Elias Charalambous pentru declinul FCSB-ului și l-a sfătuit pe Gigi Becali să-l demită pe tehnicianul cipriot”, a scris vi.nl.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca. Excursia de o zi a costat-o 150 de dolari
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca. Excursia de o zi a costat-o 150 de dolari
ARTICOLE PE SUBIECT
ȚSKA Sofia a anunțat numirea ca antrenor a fostului fotbalist de la FCSB! &rdquo;Face parte dintr-o familie faimoasă&rdquo;
ȚSKA Sofia a anunțat numirea ca antrenor a fostului fotbalist de la FCSB! ”Face parte dintr-o familie faimoasă”
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Farul, de la 21:00. Echipele probabile, cele mai pariate scoruri corecte, analiza lui Dan Chilom
Dinamo - Farul, de la 21:00. Echipele probabile, cele mai pariate scoruri corecte, analiza lui Dan Chilom
Dinamo - Farul, de la 21:00 pe Arena Națională! Cu o victorie, &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; urcă pe locul 2 &icirc;n Superligă
Dinamo - Farul, de la 21:00 pe Arena Națională! Cu o victorie, ”câinii” urcă pe locul 2 în Superligă
Mihai Rotaru a explicat de ce a picat transferul lui Ștefan Baiaram la Bașakșehir
Mihai Rotaru a explicat de ce a picat transferul lui Ștefan Baiaram la Bașakșehir
Balonul de Aur 2025, LIVE TEXT de la 22:00. Cine ar urma să fie desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului
Balonul de Aur 2025, LIVE TEXT de la 22:00. Cine ar urma să fie desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului
&bdquo;Rechinul&rdquo; Ferran Torres intră &icirc;n istoria Barcelonei! A depășit legende precum Ronaldo sau David Villa
„Rechinul” Ferran Torres intră în istoria Barcelonei! A depășit legende precum Ronaldo sau David Villa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Go Ahead Eagles: &rdquo;De ce i-am luat? Ia jucați, mă!&rdquo;

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!”

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de rom&acirc;n a aprins spiritele &icirc;n Italia

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia

Iosif Rotariu a numit &rdquo;cel mai &icirc;n formă jucător&rdquo; din Superligă: &rdquo;Mi-a plăcut foarte mult&rdquo;

Iosif Rotariu a numit ”cel mai în formă jucător” din Superligă: ”Mi-a plăcut foarte mult”

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Ofertă fabuloasă pentru Ștefan Baiaram! Sumă neobișnuită pentru Superliga

Ofertă fabuloasă pentru Ștefan Baiaram! Sumă neobișnuită pentru Superliga

CITESTE SI
Alertă &icirc;n Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări

stirileprotv Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Chinezii au produs cea mai rapidă mașină din lume. A dobor&acirc;t recordul deținut de Bugatti. VIDEO

stirileprotv Chinezii au produs cea mai rapidă mașină din lume. A doborât recordul deținut de Bugatti. VIDEO

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!