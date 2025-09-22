Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.

Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.

Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.

Nouarul Smit, atacant de 22 de ani, s-a aflat la primele sale reușite din acest sezon.

De trei runde, Go Ahead Eagles este neînvinsă în Eredivisie, după 3-0 cu FC Volendam pe teren propriu și 2-2 în deplasare la Heerenveen.

Meciul Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, de la ora 19:45.

