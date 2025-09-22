Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.
Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.
Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.
Nouarul Smit, atacant de 22 de ani, s-a aflat la primele sale reușite din acest sezon.
De trei runde, Go Ahead Eagles este neînvinsă în Eredivisie, după 3-0 cu FC Volendam pe teren propriu și 2-2 în deplasare la Heerenveen.
Meciul Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, de la ora 19:45.
Ironiile din Superliga au ajuns până în Olanda! Întrebarea pe care și-o pun batavii înainte de Go Ahead Eagles - FCSB
Până la meciul cu Go Ahead Eaagles, echipa patronată de Gigi Becali a mai suferit o înfrângere în campionat, pe terenul lui FC Botoșani, care s-a impus cu scorul de 3-1.
Înainte și după meci, a existat un schimb de replici de la distanță între Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, pe de o parte, și Gigi Becali și Elias Charalambous. Iftime i-a transmis lui Gigi Becali să îl dea afară pe Charalambous având în vedere evoluțiile slabe ale campioanei României, iar rezultatul de la Botoșani pare să îi dea dreptate finanțatorului moldovenilor, ale cărui ironii au ajuns până în Olanda.
Olandezii s-au amuzat de faptul că Valeriu Iftime i-a sugerat lui Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous și să îl numească pe banca tehnică pe Leo Grozavu, asta dacă finanțatorul lui FCSB îi va plăti omologului său de la Botoșani nu mai puțin de două milioane de euro.
”Nu este sezonul celor de la FCSB. În ajunul confruntării din Europa League cu Go Ahead Eagles, gigantii români au suferit a cincea înfrângere pe teren propriu în zece meciuri. Acest lucru a stârnit ironii din partea adversarilor.
Valeriu Iftime, patronul echipei gazdă, a fost într-o dispoziție bună după meci. Iftime l-a învinuit pe antrenorul Elias Charalambous pentru declinul FCSB-ului și l-a sfătuit pe Gigi Becali să-l demită pe tehnicianul cipriot”, a scris vi.nl.