Mihai Stoica a lămurit situația și a respins categoric posibilitatea ca Andrea Pirlo să ajungă pe banca roș-albaștrilor.

Oficialul FCSB a explicat că fostul mare mijlocaș italian este stabilit în Emiratele Arabe Unite, unde antrenează și nu ia în calcul o schimbare în acest moment.

Pirlo, imposibil de adus la București

Dincolo de dorința exprimată în spațiul public de Giovanni Becali, mutarea nu a fost niciodată una realistă. Andrea Pirlo are contract în Emirate și un salariu mult peste nivelul pe care FCSB îl poate oferi.

În plus, experiența italianului ca antrenor, la cluburi precum Juventus sau Sampdoria, îl face greu de convins să accepte o aventură în Superliga României.

“De Liverani și de Gilardino s-a speculat. Nu, nici Gilardino, nici Liverani. Nici Pirlo! Andrea Pirlo promovează, probabil, cu Dubai United în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. El locuiește acolo cu familia”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Mirel Rădoi, aruncat „în gura lupilor” la debut în Turcia

La doar trei zile după prezentare, antrenorul român a suferit o înfrângere dură, 0-3 pe terenul lui Eyupspor, în etapa a 31-a din Super Lig.

Rădoi i-a folosit pe toți cei trei români din lot, Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, însă fără efect. Gazdele au rezolvat meciul în repriza secundă, prin golurile marcate de Umut Bozok, Charles Yao Raux și Metehan Altunbaș.

Presa turcă nu l-a menajat pe tehnicianul român. Jurnaliștii consideră că momentul numirii este complet nepotrivit și că Rădoi a fost pus într-o situație imposibilă.

„La Gaziantep FK jucătorii sunt deja cu gândul la vacanță, s-au deconectat total de sezon. Să îl aduci pe Mirel Rădoi antrenor principal cu doar 4 meciuri înainte de final nu e deloc o favoare pentru el, e ca și cum l-ai arunca în gura lupilor”, au scris turcii.

Gaziantep ocupă locul 10, cu 37 de puncte, fără emoții la retrogradare, dar și fără șanse la cupele europene. Pentru Rădoi urmează meciuri dificile, cu adversari precum Beșiktaș, Goztepe și Bașakșehir.