Endrick, dorit de un colos din Premier League!

Conform presei spaniole, Real Madrid îl vede în continuare pe Endrick ca parte din proiectul de viitor al echipei.
Brazilianul a arătat lucruri promițătoare în perioada de împrumut, unde a adunat patru goluri și șase pase decisive în 13 meciuri la Lyon.
Endrick, dorit în Premier League
Cel mai serios interes vine din Premier League. Arsenal îl are pe listă pe Endrick, dat fiind faptul că londonezii caută soluții pentru ofensivă.
Evoluțiile inconstante ale unor jucători precum Gabriel Jesus sau incertitudinea din jurul lui Martinelli și Trossard îi obligă pe „tunari” să caute variante noi.
Antrenorul Mikel Arteta îl vede pe Endrick drept un profil versatil, capabil să evolueze atât vârf, cât și în bandă, informează Mundo Deportivo.
Real Madrid îl transfera pe Endrick în 2024 pentru 47,5 milioane de euro de la Palmeiras. Cotat în prezent la 35 de milioane, brazilianul a adunat 40 de meciuri pentru „galactici” și a înscris șapte goluri, alături de o pasă decisivă livrată.
Arsenal, în bătălie strânsă pentru titlu
La momentul redactării acestui articol, Arsenal este pe primul loc în Anglia cu 73 de puncte, la distanță de trei de Man City, cei din urmă având un meci în minus disputat.
Pentru Arsenal urmează semifinala din Liga Campionilor cu Atletico Madrid, iar sâmbătă, 2 mai, se va duela cu Fulham în campionat, în direct pe VOYO.