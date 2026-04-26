Costel Gâlcă, întrebat de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Ce a răspuns antrenorul Rapidului

Mirel Rădoi și-a făcut și debutul în Superliga Turciei. Gaziantep a fost spulberată de Eyupspor în deplasare, la Istanbul, cu 3-0. AICI ce a declarat Rădoi după meci .

Antrenorul a venit să-l ajute pe Gigi Becali să redreseze situația de la gruparea roș-albastră, dar în cele din urmă a dat curs unei oferte în timpul sezonului din Turcia, de la Gaziantep.

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Dinamo de duminică (21:00), printre altele, despre Mirel Rădoi.

Tehnicianul a refuzat însă să dea curs întrebării și s-a limitat să spună că nu vrea să comenteze subiectul: ”Nu comentez, nu comentez. V-am spus, e decizia lui și nu mă interesează”, a spus Gâlcă.

Înainte să o preia pe Rapid, Gâlcă a antrenat-o pe Universitatea Craiova în perioada 17 aprilie 2024 - 28 ianuarie 2025. Mirel Rădoi i-a luat atunci locul la cârma oltenilor lui Gâlcă, fiind anunțat ”principal” chiar pe 29 ianuarie.

Fostul antrenor de la FCSB a folosit în Eyupspor - Gaziantep toți cei trei români legitimați la Gaziantep, Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Sorescu și Maxim au fost integraliști, în timp ce Drăguș a fost introdus pe suprafața de teren în actul secund, mai exact în minutul 64, înlocuindu-l pe Mohamed Bayo.

Gaziantep, locul 10 în clasament

După eșecul de la Istanbul, Gaziantep a rămas pe locul 10 cu 37 de puncte. Nouă victorii, 10 remize și 12 eșecuri are până acum echipa pregătită de Mirel Rădoi în campionat.

Gaziantep poate fi întrecută de Kocaelispor, dacă echipa o va învinge în meciul de duminică pe Genclerbirligi, în etapa 31.