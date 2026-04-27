"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Cu patru etape înainte de final, Inter are un avans de 10 puncte față de a doua clasată Napoli și 12 puncte deasupra lui AC Milan. Echipa lui Cristi Chivu își va asigura matematic titlul în cazul în care va învinge Parma, etapa viitoare - duminică, de la ora 21:45.

Cristi Chivu poate fi campion cu Inter chiar după meciul cu fosta echipă, Parma

Pentru Cristi Chivu va fi un meci cu dublă semnificație. Adversară va fi prima echipă care i-a dat șansa să antreneze la nivel de seniori. Românul a pregătit-o pe Parma în a doua jumătate a sezonului trecut și a reușit să evite retrogradarea.

Duminică seară, după ce Inter a remizat cu Torino (2-2), Cristi Chivu a fost întrebat dacă este emoționat înaintea confruntării cu fosta echipă.

"Nu sunt deloc emoționat. Sunt doar concentrat asupra muncii și sarcinilor mele. Voi lăsa emoțiile deoparte. Trebuie să pregătesc acest meci cât de bine pot și să le transmit energia necesară jucătorilor mei.

Trebuie să culegem roadele celor nouă luni de muncă. Este unul dintre obiectivele pe care le-am stabilit la startul acestui sezon", a spus Cristi Chivu.