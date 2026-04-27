"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Cu patru etape înainte de final, Inter are un avans de 10 puncte față de a doua clasată Napoli și 12 puncte deasupra lui AC Milan. Echipa lui Cristi Chivu își va asigura matematic titlul în cazul în care va învinge Parma, etapa viitoare - duminică, de la ora 21:45.
Cristi Chivu poate fi campion cu Inter chiar după meciul cu fosta echipă, Parma
Pentru Cristi Chivu va fi un meci cu dublă semnificație. Adversară va fi prima echipă care i-a dat șansa să antreneze la nivel de seniori. Românul a pregătit-o pe Parma în a doua jumătate a sezonului trecut și a reușit să evite retrogradarea.
Duminică seară, după ce Inter a remizat cu Torino (2-2), Cristi Chivu a fost întrebat dacă este emoționat înaintea confruntării cu fosta echipă.
"Nu sunt deloc emoționat. Sunt doar concentrat asupra muncii și sarcinilor mele. Voi lăsa emoțiile deoparte. Trebuie să pregătesc acest meci cât de bine pot și să le transmit energia necesară jucătorilor mei.
Trebuie să culegem roadele celor nouă luni de muncă. Este unul dintre obiectivele pe care le-am stabilit la startul acestui sezon", a spus Cristi Chivu.
Ce a mai spus Cristi Chivu după Torino - Inter 2-2
”Nerazzurrii” au condus cu 2-0 la Torino, după golurile marcate de Marcus Thuram (minutul 23) și Yann Bisseck (minutul 61). Gazdele au micșorat diferența în minutul 70 (Giovanni Simeone), au egalat în minutul 79 (Nikola Vlasic), și chiar au fost aproape să dea lovitura pe final. Yann Sommer a avut o intervenție precisă.
"Există o anumită dezamăgire pentru că am avut meciul în mână, dar am suferit în asaltul lor final, când au arătat mai multă energie. Primul gol ne-a speriat, iar al doilea a venit ca o consecință. Am încercat să facem 3-2, dar în anumite meciuri riști să pierzi.
Să le dăm meritele celor de la Torino, care nu au renunțat niciodată și ar fi putut chiar să preia conducerea pe final. Nu este niciodată ușor să mergi pe anumite stadioane într-un anumit moment al sezonului, după ce ai depus atât de mult efort.
Poate ești condus cu 2-0 și crezi că totul este ușor, că ai totul sub control, lovești când trebuie, apoi primești golul de 2-1 din cauza unei greșeli la ieșirea din careu și apar temerile, începe lupta de uzură. Apoi apar faze nefavorabile și suferi o revenire care putea să se termine și mai rău.
Mai avem nevoie de trei puncte și trebuie să rămânem concentrați. Am avut un sezon excelent, cu 25 de victorii și peste 100 de goluri marcate. Nu a fost ușor, dar jucătorilor li se datorează tot ce am reușit", a declarat Cristi Chivu, după meciul Torino - Inter.