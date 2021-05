Mititelu vrea sa-si faca super-trupa! Ce jucator cu aproape 100 de meciuri in Serie A vrea sa aduca

FCU Craiova a promovat in prima liga, iar acum patronul echipei este pus pe fapte mari.

Aproape de aduce un antrenor nou, mai exact pe Adrian Mutu, dupa ce lui Eugen Trica nu i s-a prelungit contractul, FCU Craiova e pusa pe treaba si in ceea ce priveste transferurile, dorind sa-si intareasca lotul pentru a putea ataca playoff-ul inca din primul sezon.

Dupa ce s-a scris de posibilitatea ca Alex Chipciu sau Gicu Grozav sa ajunga la nou promovata, acum se pare ca un alt nume care propune o greutate in fotbalul romanesc este dorit de craioveni. Adrian Stoian, fost la FCSB si Viitorul in Liga 1, este dorit la FCU Craiova, dupa anunta liga2.ro.

Nascut in Craiova, Adrian Stoian a inceput fotbalul la Scoala de Fotbal ”Gica Popescu” si a ajuns ulterior la juniorii lui AS Roma, de unde a fost imprumutat la Pescara, Bari, Chievo Verona si Crotone. In ianuarie 2019 s-a transferat la FCSB din postura de jucator liber de contract, dar a plecat dupa doar 6 luni, dupa ce n-a primit prea multe sanse. A mai jucat ulterior pentru Livorno, Viitorul si Ascoli. De-a lungul carierei, Adrian Stoian a adunat nu mai putin de 95 de meciuri in Serie A si 121 de partide in Serie B.