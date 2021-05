FCU Craiova nu glumeste! Oltenii sunt pusi pe treaba si negocieaza inca doua noi transferuri! Mititelu JR. isi face super trupa

FCU Craiova a promovat in Liga 1 si este pusa pe fapte mari.

Echipa patronata de Adrian Mititelu a reusit sa-l transfere pe Juan Bauza, decarul argentinian al celor de la Csikszereda, iar acum negocieaza pentru aducerea a altor doi fotbalisti, dupa cum anunta digisport. Antun Palic, playmaker-ul celor de la FC Arges, trecut si pe Dinamo, este foarte aproape de a semna cu oltenii, fiind jucator liber de contract dupa ce intelegerea cu pitestenii a expirat in aceasta vara.



Un alt nume gata sa ajunga in Oltenia este Daniel Paraschiv, tanarul atacant al celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, care a mai fost dorit si de CFR Cluj, insa se pare ca a preferat sa mearga la FCU Craiova. Atacantul vine tot din postura de jucator liber de contract, dupa ce i-a expirat intelegerea pe care o avea cu gorjenii.

Paraschiv a reusit 9 goluri in cele 24 de meciuri de liga secunda din acest an, iar specialistii din fotbalul romanesc il considera ca fiind cel mai bun tanar atacant al primelor doua ligi, potentialul sau fiind remarcat si in prestatiile din Cupa Romaniei, acolo unde echipa sa a ajuns pana in semifinalele competitiei.