"Normal ca as prefera acolo!" Mutu a facut anuntul in legatura cu viitorul sau! Ce a spus fostul selectioner de la tineret despre negocierile cu FCU Craiova

Adrian Mutu (42 ani) a vorbit despre viitorul sau!

Fostul selectioner de la natioanla de tineret a facut lamuriri in legatura cu viitorul sau si a dezvaluit ca inca nu a ajuns la niciun acord cu vreo echipa. Totodata, Mutu a spus ca in cazul in care nu va primi o oferta care sa se ridice la nivelul asteptarilor sale, va accepta propunerea FRF de a reveni pe banca Romaniei U21.

"Stiu imnul Craiovei, tata a fost si este fan Universitatea Craiova, am crescut de la 3 ani cu reviste, cu toti.

V-am spus, asa cum am raspuns si zilele trecute, sunt in negocieri si cu ei, dar si cu alte echipe. Momentan nu am luat nicio decizie. Pot spune ca este o atmosfera interesanta, stiu ce rivalitate va fi intre cele doua echipe, dar nu pot spune mai multe la aceasta ora, nu e fairplay, sa vorbesti inainte de a face ceva aduce si ghinion, nu numai ca nu s-a intamplat acel lucru.

Momentan nu am luat nicio decizie, sunt negocieri in curs, dar veti afla cu siguranta.

Nu am neaparat un deadline de la Federatie, domnul presedinte Burleanu si domnul Stoichita stiu dorinta mea, nu le-am ascuns nimic, nu am exprimat dorinta dupa Campionatul European. Imi doresc sa antrenez la o echipa de club, dorinta de a antrena zilnic e foarte mare, asta ma indeamna sa fac acest pas. Eu raman la ideea mea de a antrena. Daca ei trebuie sa ia o decizie, sa ia.

Daca nu voi gasi nimic care sa imi convina, sa se muleze pe ideile si decizia mea de antrenor, atunci voi vedea si voi discuta cu FRF", a spus Mutu la conferinta.

Intrebat despre zvonurile aparute legat de posibilele negocieri cu CFR Cluj, fostul selectioner de la tineret a raspuns sincer: "Nu sunt discutii cu CFR Cluj, dar pot fi cand ies de aici. S-a tot scris de CFR, dar nu a fost nimic oficial, in afara de simpatia pe care o are Nelutu Varga pentru mine ca persoana si probabil si ca antrenor. Imi pare rau daca e adevarat, Edi Iordanescu a castigat totusi un campionat, e un antrenor bun".

"Normal ca as prefera sa antrenez acolo!"

Mutu a vorbit si despre posibilele oferte pe care le-ar putea primi din strainatate si a dezvaluit ca ar accepta oricand o oferta din Italia, din Serie B.

"Daca raman in tara, nu inseamna ca nu fac performante sau nu castig trofee. Ce imi doresc eu cu adevarat este sa gasesc o echipa de club care sa se muleze pe ambitiile mele si ce vreau eu de la cariera mea de antrenor. Asta implica sa fie un club ambitios si organizat, un club care stie ce vrea. Cand voi gasi, pentru ca, am facut niste alegeri riscante, asa cum a fost Voluntari si nu vreau sa se repete acest lucru. Pot sa imi asum riscuri, atunci cand am ales nationala de tineret, venind dupa o evolutie si un rezultat foarte bun al echipei si am reusit sa o mentin la acelasi nivel.

Sa imi asum riscuri care nu depind de mine, probabil va fi mai greu, am mai crescut, am mai prins si eu experienta, stiu si eu cum e cu aceasta meserie. Vom vedea ce se va intampla pe viitor.

Nu are rost sa ne mintim, daca ar veni o oferta din Italia, din Serie B, nu cred am CV-ul asa bogat pentru a pune pretentii la Serie A, dar normal ca as prefera acolo. Sari cateva nivele bune, dar ma voi si gandi daca merita sa fac asta si este un lucru inteligent de facut in cariera mea. Imi doresc, am spus deja, sa ajung intr-o zi acolo. Dar pentru a ajunge acolo, trebuie sa ai o baza puternica dedesubt", a adaugat antrenorul.